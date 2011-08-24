中国铁路通信信号集团董事长马骋突发心脏病去世

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透北京8月23日电---财新网报导称，中国铁路通信信号集团公司董事长马骋本周一因心脏病突发去世。
据报导，现年55岁的马骋发病时，正值检查组到该公司检查，送往医院抢救无效去世。
报导引述熟悉马骋的人称，他没有心脏病史，但压力过大。
“7・23”动车事故造成40人死亡，激起民愤，此後当局冻结铁路新项目审批。
官员起初将动车事故归因于雷击，後来归咎于列控设备缺陷，而通号集团正是列控设备提供商。
但中国媒体援引一名高层调查人员的话称，此次事故也反映出管理上存在的漏洞，是一起本不该发生的、可以避免和防范的责任事故。
财新网报导称，马骋是通号集团前任总经理，去年底集团改制後成为董事长。他在通号领域干了近20年，被业内视作中国高铁信号技术的带头人。(完)
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。