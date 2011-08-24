中国铁路通信信号集团董事长马骋突发心脏病去世

路透北京8月23日电---财新网报导称，中国铁路通信信号集团公司董事长马骋本周一因心脏病突发去世。

据报导，现年55岁的马骋发病时，正值检查组到该公司检查，送往医院抢救无效去世。

报导引述熟悉马骋的人称，他没有心脏病史，但压力过大。

“7・23”动车事故造成40人死亡，激起民愤，此後当局冻结铁路新项目审批。

官员起初将动车事故归因于雷击，後来归咎于列控设备缺陷，而通号集团正是列控设备提供商。

但中国媒体援引一名高层调查人员的话称，此次事故也反映出管理上存在的漏洞，是一起本不该发生的、可以避免和防范的责任事故。

财新网报导称，马骋是通号集团前任总经理，去年底集团改制後成为董事长。他在通号领域干了近20年，被业内视作中国高铁信号技术的带头人。(完)

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