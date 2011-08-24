婴儿床不宜太柔软--研究

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透纽约8月24日电---美国一项研究发现，许多父母给婴儿用的寝具譬如枕头和毯子太软，尽管有人士告诫寝具太软会加大婴儿夭折风险。
参与此项研究的穆恩(Rachel Moon)称，这是由于许多家长想当然地认为，睡眠环境越柔软，婴儿就会感觉越舒适，得到的保护就会越好。穆恩在华盛顿国家儿童医疗中心工作。
她说：“就婴儿睡眠环境而言，柔软并不安全，甚至是危险的。”
科研人员知道，黑人婴儿死于意外窒息或猝死综合征的机率，至少是白人、拉美和亚洲婴儿的两倍。
穆恩称，这也许与基因有点关系，但也可能与一些父母无意间将婴儿置于危险的睡眠环境有关。
穆恩和同事对黑人母亲进行了一对一的询问以及小组讨论，发现有超过一半的受访母亲给孩子准备了柔软的寝具，因为认为这样婴儿会感觉舒适而温暖。
许多母亲还在婴儿床边加上床围，以免孩子头撞到床栏上、或者胳膊和腿被卡住。但穆恩指出，这容易造成窒息，根本没必要用，尤其是小婴儿。(完)
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
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