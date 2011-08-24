中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透北京8月24日电---中国股市沪综指周三未能跟随隔夜美股大涨走势,终盘收跌0.51%.因中国人寿公布业绩低于预期领跌金融股并拖累大盘.同时,成交量依维持在低位显示市场人气仍低迷.分析人士预计,短线股指将继续维持2,500点上方附近波动.
沪综指收报2,541.091点,跌12.928点或0.51%,上证180金融指数收跌0.76%.沪市A股成交额较昨日有所增加,但仍在705亿元人民币的低位.
"中国人寿业绩低于预期对市场肯定有一定拖累,保险投资收益受影响的预期带动金融股下跌."联讯证券分析师曹卫东表示.
中国人寿保险(601628.SS)(2628.HK)此前公布,今年上半年净利大跌28%,因市场动荡打击其投资收益.受中期业绩逊于预期拖累,中国人寿A股收跌3.34%.
曹卫东并称,在低迷的成交量下,A股下跌和上涨的动能都不足,震荡局面会维持到9月上旬公布宏观经济数据之时.
隔夜美股大涨3%,因市场臆测美国联邦储备委员会(美联储)主席伯南克将暗示会进一步扶助经济.但亚太股市未能随之走强,澳洲,韩国以及日本和台湾股市均以下跌报收.
沪深300指数9月合约尾盘报2,803.8点,跌0.37%,成交量为181,838手.(完)
--发稿 宿泱韫/尹嫄婷; 审校 曾祥进
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)