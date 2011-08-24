《阳歌专栏》优酷拿出“新配方” 中国PC桂冠华而不实

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作者阳歌（Doug Young）为资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见（www.youngchinabizblog.com），微博请见（weibo.com/youngchinabiz）。

***优酷“新配方”：赞助项目***

乍看起来，中国视频分享网站优酷YOKU.N与荷兰电子厂商飞利浦(PHG.AS)联合出品系列网络电影的新项目不过是公司公关而已，所以一开始邮箱里出现这条消息时，我并未在意。但是进一步的观察发现，其实这一合作还有着非常创新的一面：飞利浦其实通过出资为优酷创作独家网络电影，以换取赞助权。

据优酷介绍，系列电影第一支短片《爱有多久》首映24小时内，点播量高达200万，这一数字足以让多数电视频道感到眼红。短片讲述一名年轻设计师如何从一名富翁手中赢回自己的女朋友。虽然我对优酷能否长期扮演在线视频提供者的角色还存有质疑，但此类创意举措，用不着优酷花钱，还能吸引数以百万计的观众，看起来像是优酷寻求扭亏为盈的“巧妙配方”。

此前，优酷6月份宣布与华纳兄弟(TWX.N)合作，由优酷通过视频付费点播服务，向高端用户提供450部华纳影片，并成为第一家赢得好莱坞主流片商授权的中国大型门户网站。此类做法正是优酷、土豆TUDO.O、迅雷，甚至百度(BIDU.O)等类音乐与视频分享网站需要去做的事情，因为这样可以保证他们的长久生命力。而且最近还有传言称优酷可能正在与腾讯(0700.HK)洽谈股权合作事宜，似乎意味着优酷保持国内在线视频网站领头羊的机率更高，甚至有可能近期扭亏为盈。

一句话：优酷涉足有赞助的网络电影项目看似是明智之举，未来颇为看好，有助于其摆脱盗版内容。

***中国PC出货全球居冠 但有何意义？***

该来的终究来了。据IDC最新数据，中国今年第二季度无论是从出货额上还是出货量上均超过美国，成为全球最大的个人电脑（PC）市场。唯一的问题是：这有何意义？PC真的重要吗？当今，PC正在某种程度上变成高科技恐龙，被更轻、更便捷的设备如智能手机与平板电脑等迅速替代。

不过，还是先来说数据。根据IDC的数字，中国第二季度PC出货量达1,850万台，发货额共计119亿美元；相比之下，美国第二季PC发货量1,770万台，发货额117亿美元。简单计算一下，在中国每台PC的平均售价约为643美元，美国则为661美元，也就是说在两个国家PC售价差别不大。

但是归根到底，PC可能是垂死的一个产品系，最终会被一系列更加专业、便于携带的设备取代，正如目前由于笔记本电脑的崛起，台式机已经江河日下一样。按此形势，中国必定在很多类新产品上都是领头羊，至少在销量上会这样，原因仅仅在于中国市场规模实在是太大了，正如现在中国互联网用户与手机用户全球排名第一一样。

但是苹果公司(AAPL.O)近期发威，最近在华整体销量超过本土品牌联想(0992.HK)，显示随着市场形势的改变，中国电脑类市场竞争还会更加激烈，国际品牌将会更加努力争取份额。惠普(HPQ.N)计划出售其PC业务，也会为这个变化的形式中加入新的元素，为买家冲击中国市场提供一个很好的启动基础。

一句话：中国市场规模巨大，成为全球最大PC市场是自然而然、不可避免的结果，在国内外企业竞争这块大蛋糕之际，为他们加入新的动力。（完）

编译：张敏 发稿：王燕焜

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