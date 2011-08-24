24日盘後分析：A股积弱难返

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

尽管海外市场持续转暖，但是A股市场继续独立的走势。早盘沪深两市股指高开後一度反弹，但是受到量能制约，多方上攻力度明显疲弱，同时受到短期均线压制，最终导致股指冲高回落，尾盘沪综指报收于2541.09点，下跌0.51%。

从今日盘面观察，个股分化格局较为明显，尽管市场系统性机会匮乏，但是结构性行情依旧突出，权重股继续成为空方打压的主要目标，相比之下，中小盘股表现较为突出。

通过近期盘面变化，我们不难发现，自7月下旬以来，随着欧美债务危机引发全球股市剧烈波动以来，A股市场资金关注的焦点明显向中小盘股转移，以创业板指数为例，今日该指数再度回到了7月中旬的高点附近。

这一方面是由于资金面紧张而无法运作大市值股票造成的，另一方面也显现出尽管大的环境日趋恶劣，但是短线资金仍不甘寂寞，在一定程度上维系了市场人气，但是也加重了市场投机气氛从而产生一定的负面影响。

从技术层面分析，今日沪综指盘中完全回补了上周五的跳空缺口，但是在股指上行过程中，略显疲态，受到10日线反压，同时，量能继续保持低迷态势，上攻无量进而导致股指震荡回落。

笔者认为，近期大盘下跌势头得到一定遏制，但是弱势格局依旧，这其中是多方面不确定性因素造成的，预计未来反复弱势震荡仍将是主基调。

首先，央票发行利率和三年期央票的重启，导致加息预期再起。同时，房地产政策也有继续加码的迹象。虽然已经有较长的时间没有推出加息与提高准备金率等紧缩措施，但市场还无法由此认定调控政策会松动。

其次，外围环境的不确定性因素继续存在。美国经济是否进入双底衰退，及欧债危机的变化，在很大程度上加深了投资者对全球经济的担忧。

最後，近两日消息面又有所偏空，昨日银监会主席刘明康在银监会系统2011年新入会人员初任培训时表示，要禁止信贷资金进入股市；同时穆迪宣布将日本主权信用评级下调至Aa3；此外，人民日报发表文章称，实现全年通胀目标难度很大，这在投资者心理层面造成一定的冲击，从而令市场信心受挫。

操作上，鉴于目前市场较为疲弱，虽然不乏交易性机会，但是参与的同时风险也在骤然上升，因此，建议投资者仓位控制，参与同时仍需保持谨慎。（完）

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