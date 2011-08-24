智库Ifo预计德国经济大幅放缓

金价回稳 因美元和美国公债收益率缩减涨幅
路透纽约/伦敦2月10日 - 金价周五回稳，但仍低于本周触及的三个月高位，因美元和美国公债收益率从高位回落，此前美国总统特朗普承诺进行重大税改，带动美元和公债收益率跳升。
路透慕尼黑8月24日电---德国智库Ifo经济学家艾柏杰周三向路透表示,德国经济尚未濒临衰退,但正在明显放缓.
稍早Ifo公布数据显示,德国8月企业信心降幅超乎预期;艾柏杰指出,美国经济降温及欧美债务问题是经济前景恶化的主要原因.
艾柏杰称,经济所有领域的景气预期都呈现大幅下滑,股市动荡令消费者紧张,并给企业带来不确定性,利率形势十分严峻,欧洲央行(ECB)必须暂停升息步伐.(完)
--编译 蔡美珍;审校 王洋
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透纽约/伦敦2月10日 - 金价周五回稳，但仍低于本周触及的三个月高位，因美元和美国公债收益率从高位回落，此前美国总统特朗普承诺进行重大税改，带动美元和公债收益率跳升。
路透2月10日 - 美国股市周五上扬，主要指数触及纪录收盘新高，因油价上涨提振能源股，且投资者对特朗普总统经济计划的乐观情绪重燃。
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。