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路透中文体育短讯 | 2011年 8月 24日 星期三 17:26 BJT

米克尔父亲的绑架者曾要求40亿美元赎金--警方

切尔西中场米克尔的父亲在尼日利亚被绑架後，警方于本周二称，绑架者曾开出40亿美元的赎金条件。绑架者周一释放了他父亲，警方称8月12日绑架案的幕後绑架集团中包括两名尼日利亚警官。警方没有说明赎金是否有支付。米克尔在切尔西年薪为580万美元。路透

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