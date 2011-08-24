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路透中文体育短讯 | 2011年 8月 24日 星期三 17:25 BJT

李娜列美网女单六号种子

本赛季美网公开赛种子排位公布，目前世界第一、丹麦选手沃兹尼亚奇排名女单头号种子，俄罗斯选手兹沃娜列娃锁定二号种子身份，莎拉波娃为三号种子，阿扎伦卡第四，五号种子是温网冠军科维托娃，六号种子是法网冠军李娜，另外一位中国选手彭帅排第12号种子，伤愈出战的小威排名第28。路透

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