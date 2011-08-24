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路透中文体育短讯 | 2011年 8月 24日 星期三 17:25 BJT

拜仁1-0小胜苏黎世 晋级欧冠正赛

德甲劲旅拜仁慕尼黑周二在欧冠资格赛第二回合的争夺中，客场1-0击败苏黎世队，以两回合总比分3-0淘汰对手锁定欧冠正赛资格。比赛第七分钟，拜仁戈麦斯便攻入一球，随後赛场拜仁球迷们点烟火表达喜悦，无视赛场播音员的存在，整场比赛一直充斥着鞭炮声。路透

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