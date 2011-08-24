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路透中文体育短讯 | 2011年 8月 24日 星期三 17:26 BJT

埃托奥将从国米转投俄豪门

俄罗斯马哈奇卡拉安郅周二宣布，喀麦隆前锋埃托奥即将离开国际米兰加盟本队。现年30岁埃托奥曾效力皇家马德里与马洛卡，之後加盟巴塞罗那，随巴萨在2006年与2009年两夺欧冠冠军，他在2009年加盟国米，首赛季赢过意甲冠军、意大利杯与欧冠三冠王。路透

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