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路透中文体育短讯 | 2011年 8月 24日 星期三 17:22 BJT

阿森纳同意向曼城出售纳斯里

英超阿森纳官网周二宣布，同意向劲敌曼城出售法国中场纳斯里。周三欧冠资格赛第二回合，阿森纳客场挑战意大利乌迪内斯，纳斯里未随队出征。阿森纳称：“俱乐部可以证实他们已经同意纳斯里转会曼城的条件。”纳斯里正赶往曼城接受周二下午的体检。路透

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