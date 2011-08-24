法国巨富：“请政府向我们征税”

路透巴黎8月23日电---法国部分超级巨富，包括欧莱雅女继承人、石油巨擘道达尔(TOTF.PA)负责人等等，周二呼吁政府提高对他们的征税额度，以帮助国家解决财政问题。

根据公布在周刊《Le Nouvel Observateur》上的请愿书，16家企业的高管、商界领袖与超级巨富要求政府设立针对富人而不会影响资本流动的“特殊缴款项”。

请愿书写道：“我们深知，我们从自己所处的法国体系与欧洲大环境中受益匪浅，我们希望能够继续维持这样的体系与环境。”

广告集团Publicis (PUBP.PA)、法兴银行(SOGN.PA)的执行长与法国航空(AIRF.PA)的总裁等在请愿书上签字。

“当公共财政赤字与国家不断恶化的债务前景威胁法国与欧洲未来时、当政府要求人人团结一致时，我们做贡献看起来很有必要，”请愿书写道。（完）

编译：张敏 发稿：王燕焜

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