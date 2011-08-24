人民币兑美元大幅收涨

* 人民币中间价创2005年汇改来新高

* 即期汇价大涨,限制结汇需求

* 市场仍需後期中间价提供更多指引

路透北京/上海8月24日电---中国外汇交易中心人民币兑美元周三即期汇价大幅收涨,追随中间价创汇改来新高走势.但交易员指出,基于单日中间价大幅走升,尚不能判定即期汇价近期窄幅盘整走势已被打破,市场仍需後期中间价提供更多指引.

"今天中间价(较昨天)调了91个点,即期汇价也就跟着涨了,"上海一外资银行交易员称,"不过我感觉多空(力量)还是比较均衡."

他进一步指出,即期汇价较大幅度的上涨,限制了结汇需求,客盘多倾向于观望.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3885 6.3871 6.3923 *6.3896 6.3987 6.3970

注: *表示创汇改来新高

穆迪周三将日本公债信用评等下调一个级距至Aa3,称降级是因预算赤字庞大,且政府债务自2009年全球衰退以来不断增加.

上述外资行交易员点评称,此举料对国内汇市影响有限.

东京汇市美元兑日圆微跌,此前日本政府宣布政府创立1,000亿美元信贷工具,力求既能缓解日圆走强的影响,但又能避免干预汇市.

以下为北京时间16:36,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.2830/30 6.2800

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3700/10 6.3720

境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为贴水600点,相当于市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3285元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 曹巍浩/曲伟治; 审校 张喜良

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