康菲称正进行蓬莱溢油环境评估

路透北京8月24日电---康菲石油中国有限公司周三表示,称正对蓬莱油田漏油事件环境影响做出评估,目前尚未接到任何赔偿要求和诉讼传票.

康菲中国在记者会上并称,B平台的溢油点已永久封堵,C平台的海底油污清理工作已完成95%,预计在8月31日可以清理完所有的海底油污.

"我们现在还没有收到任何的赔偿要求.但是如果有任何的要求,我们会进行考虑."康菲石油中国有限公司总裁司徒瑞称.

康菲中国健康安全环保部总经理许先宏在同一场合称,已邀请第三方开展针对环境影响的评估工作,但受天气等原因影响,完成时间尚不能明确.而相关赔付事宜,也需等报告出台後才能有答案.

国内媒体之前援引河北昌黎大滩养殖户代表称,昌黎预计共有1,000多户渔民受到了渤海溢油事故的影响,目前已有近700户的渔民明确表示将委托律师事务所向康菲和中海油提出索赔.

此外,据新华社报导,北京律师贾方义亦向青岛、天津海事法院以及海南省高级人民法院提起公益诉讼,要求中海油和康菲石油设立100亿元的赔偿基金,进行生态赔偿和生态恢复,但尚未获立案.

鉴于蓬莱溢油风险仍未彻底消除,中国国家海洋局8月16日再次约谈康菲石油中国公司,督促对方于本月底前彻底封堵并清除海面溢油,并尽快将溢油对海洋生态环境影响告知公众.

6月初,中国海洋石油总公司和美国康菲石油公司(COP.N)的全资子公司康菲石油中国合作开发的蓬莱19-3油田B平台和C平台先後发生溢油事故.之後事件不断升级恶化,康菲中国最新承认,新在蓬莱19-3油田C平台发现九处海底油污渗漏点.(完)

--发稿 苏丹; 审校 张胜男/曾祥进

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