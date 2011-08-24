日本政府加强监控汇市 创立千亿美元信贷工具

* 财务大臣野田佳彦警告,准备好必要时采取果断汇市行动

* 日央行称密切注意日圆走势对经济的影响

* 市场质疑政府措施效果,聚焦于干预

路透东京8月24日电---日本政府周三宣布为投资于海外的企业提供一项1,000亿美元信用额度,这是日本当局多年来第三度利用外汇储备资源,另外,日本政府亦加强监看金融机构货币仓位情况,以期抑制日圆升势.

日本财务省计画与日本银行业者联合提供美元贷款,提供对象为计画赴海外投资的企业,财务省并表示,希望"鼓励民间部门将日圆转换为外币,以稳定市场."

财务大臣野田佳彦表示,他希望这些措施将扭转日圆过度升值现象.

但美元兑日圆走跌,因当局并未明确提及干预汇市,令市场感到失望,市场亦怀疑新措施是否能有效扭转美元走弱趋势.

"当这麽巨大的市场力量在推升日圆,政府能够作到的有其限度.这项工具不会抑制日圆升势,"美国银行东京资深汇市策略师藤井知子称.

在公布新措施的新闻发布会上,野田佳彦再次向市场发出警告,称日本当局可能会干预汇市阻升日圆,并称较以往更为密切的关注市场上是否存在投机活动.

"我们将不会排除任何选项,而且在必要时将采取果断行动,"野田佳彦表示,"我们之所以决定出台这套措施,是为了彰显我们的坚定信念,即如果目前日圆升值热度不减,或者如果日圆进一步上扬,我们就将采取行动."

日本央行也在一份声明中提到,将继续观察汇市波动如何影响经济前景.这表明如果日圆升值到了威胁日本经济复苏前景的程度,该央行就准备再次放松货币政策.

这是自2008年金融危机以来,日本第三次在全球金融动荡之际动用外汇储备来稳定市场.

浏览日本干预汇市的图表,请点选(link.reuters.com/byc92s)

**市场质疑效果**

日本财务省在声明中提到,新出台的信贷工具有效期一年,旨在促进日本企业的海外并购和能源采购.

日本政府还将要求在日主要金融机构每日报告交易员的外汇持仓情况,直至9月底,以此来增强对市场的监控及确保市场的稳定.

市场人士称,此举旨在告诫投资者不要增加投机性的美元空仓,但将不会成功,因为新措施不会适用于海外投资者,而似乎主要是这些人在推高日圆.

部分外汇交易员甚至担忧,监控措施可能会降低东京交易时段的流动性和波动性,从而使投资者逃离东京市场.

一位不愿具名的日系银行的交易员说,"如果我们需要在下午3:30之前报告仓位的话,大家在东京交易时段都不敢大举建仓,而後在伦敦和纽约交易时段全力交易."

市场对新一轮干预严阵以待,但却对其能否有效削弱日圆抱有疑虑,特别是在东京几无可能说服七国集团(G7)联手干预汇市的情况下.

一位熟悉日本央行内情的人士表示,如果日圆大幅升值,将股价打压至足以严重损伤企业信心的程度,日本央行就可能考虑在9月6-7日下一次利率政策会议前,进一步放宽货币政策.(完)

--编译 蔡美珍/兰秀娟;审校 王洋

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。