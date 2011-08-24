俄总统敦促卡扎菲与反抗军停战对话

路透俄罗斯索斯诺维-波尔8月24日电---俄罗斯总统梅德韦杰夫周三呼吁卡扎菲与利比亚反抗军停止交战，坐下来进行谈判，指出卡扎菲仍有一定权力与军事力量。

梅德韦杰夫说道：“我们希望看到（交战）尽快停止，双方在谈判桌上对话，就利比亚的未来达成一致。”这是卡扎菲逃离的黎波里据点以来，俄总统首次公开对利比亚问题发表评论。

他说道：“尽管反抗军在攻打的黎波里上取得诸多胜利，但是卡扎菲及其支持者们仍有一定影响力与军事潜力。”

梅德韦杰夫称莫斯科在利比亚问题上持“谨慎”立场，表示莫斯科正密切关注事态发展。

他表示如果反抗军获得全国民众支持，俄罗斯可以与其建立正式关系，显示莫斯科趋向于承认即将推翻卡扎菲政权的反抗力量。

“如果反抗军有足够力量与机会统一整个国家，开启一个新民主政权，那麽自然而然，我们会考虑与他们建立关系。”（完）

编译：张敏 发稿：王燕焜

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