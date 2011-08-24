俄总统敦促卡扎菲与反抗军停战对话

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透俄罗斯索斯诺维-波尔8月24日电---俄罗斯总统梅德韦杰夫周三呼吁卡扎菲与利比亚反抗军停止交战，坐下来进行谈判，指出卡扎菲仍有一定权力与军事力量。
梅德韦杰夫说道：“我们希望看到（交战）尽快停止，双方在谈判桌上对话，就利比亚的未来达成一致。”这是卡扎菲逃离的黎波里据点以来，俄总统首次公开对利比亚问题发表评论。
他说道：“尽管反抗军在攻打的黎波里上取得诸多胜利，但是卡扎菲及其支持者们仍有一定影响力与军事潜力。”
梅德韦杰夫称莫斯科在利比亚问题上持“谨慎”立场，表示莫斯科正密切关注事态发展。
他表示如果反抗军获得全国民众支持，俄罗斯可以与其建立正式关系，显示莫斯科趋向于承认即将推翻卡扎菲政权的反抗力量。
“如果反抗军有足够力量与机会统一整个国家，开启一个新民主政权，那麽自然而然，我们会考虑与他们建立关系。”（完）
编译：张敏 发稿：王燕焜
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。