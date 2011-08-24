联通中期净利仍远胜预期 暂无引入iPhone 5时间表

* 中期净利同比减逾9%,但远胜预期

* 移动收入续增,占比达54.2%

* 3G手机补贴持续攀升

记者 黄运涛

路透香港8月24日电---虽然移动业务收入增加强劲,但3G(第三代移动通信)手机补贴成本大幅攀升,拖累中国第二大移动电讯商--中国联通(0762.HK)(CHU.N)上半年净利同比减少逾9%,但仍远胜市场预期.

截至6月底止半年,联通净利为26.5亿元人民币,去年同期为29.22亿.据汤森路透综合四位分析师,平均预估其上半年净利为8.88亿元.该公司上半年平均每用户每月收入(ARPU)则为46.8元.

"受3G、固网宽带业务快速增长驱动,上半年,公司移动业务增长进一步加速,固网业务保持平稳,服务收入同比增幅超过行业增幅2.9个百分点,市场份额逐步提升."中国联通董事长兼首席执行官(CEO)常小兵在业绩报告中称.

该公司至6月底移动服务收入占服务收入的比例达到54.2%,同比提高5.3个百分点.不过,中联通亦指出,3G终端销售亏损("3G手机补贴成本")为30.57亿元人民币,比上年同期增加25.66亿元.

三大电讯商的竞争激烈,将战线伸延至消费较低的城市,以保持它们的用户数量增长.在拥有逾9亿户移动电话用户的中国市场,中国联通以约1.84亿用户占有约两成市场份额.

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link.reuters.com/qub43s

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不过,随着两家竞争对手--中国移动(0941.HK)和中国电信(0728.HK)相继推出3G服务争夺客户,中国联通面临着更为激烈的竞争,因此在上半年大幅提高了手机补贴金额.

常小兵在业绩发布会上并表示,暂无引入苹果(AAPL.O)iPhone 5手机的时间表.而公司总裁陆益民表示,对今年完成2,500万新增3G用户有信心;并会将3G手机全年补贴,控制在3G业务收入的30%以内.

目前中国三大运营商中,仅中国联通在国内销售iPhone.不过,苹果公司的产品热卖引发中国运营商竞相引进iPhone.中国移动和中国电信都表示,正在与苹果公司积极接触,以销售後者热门的iPhone手机,但目前尚无时间表.

稍早公布业绩的中国移动和中国电信上半年净利分别同比增长6.3%和8%.(完)

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--审校 张喜良

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