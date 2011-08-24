反抗力量高官：利比亚将履行卡扎菲时代所有石油合约

路透迪拜8月24日电（记者 Mahmoud Habboush）---利比亚反抗军高级重建代表Jehani接受路透专访时表示，利比亚反抗力量政府将遵守所有卡扎菲期间的所有石油合约。

Jehani周二夜间接受路透Insider TV专访时表示：“油田合约绝对神圣。”

“所有合法合约都会得到遵守，无论是正在进行作业的油气田，还是缔约的协议……我们有已经谈好的合约……他们是公开竞标产生的……完全没有必要担心撕毁合约。”

Jehani领导利比亚反抗方的重建团队。他指出欢迎中国的投资与经济援助，以帮助利比亚战後重建。

“我们不会有歧视做法。重建过程中确实存在我们如何偿还以及我们是否有钱偿还的问题，但这些是非石油行业的能力问题，石油行业没有问题。”

他指出，相对于重启生产的技术挑战，重建石油设施的成本不算太大问题。“幸运的是，我们的石油设施除了报告过的问题之外没有太大损毁。”

“最困难的问题在于，油田压力降低了多少，如何重新把压力升上去，以及如何清理没有产油而导致的淤塞。”（完）

编译：张敏 发稿：王燕焜

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