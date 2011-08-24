反抗力量高官：利比亚将履行卡扎菲时代所有石油合约

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透迪拜8月24日电（记者 Mahmoud Habboush）---利比亚反抗军高级重建代表Jehani接受路透专访时表示，利比亚反抗力量政府将遵守所有卡扎菲期间的所有石油合约。
Jehani周二夜间接受路透Insider TV专访时表示：“油田合约绝对神圣。”
“所有合法合约都会得到遵守，无论是正在进行作业的油气田，还是缔约的协议……我们有已经谈好的合约……他们是公开竞标产生的……完全没有必要担心撕毁合约。”
Jehani领导利比亚反抗方的重建团队。他指出欢迎中国的投资与经济援助，以帮助利比亚战後重建。
“我们不会有歧视做法。重建过程中确实存在我们如何偿还以及我们是否有钱偿还的问题，但这些是非石油行业的能力问题，石油行业没有问题。”
他指出，相对于重启生产的技术挑战，重建石油设施的成本不算太大问题。“幸运的是，我们的石油设施除了报告过的问题之外没有太大损毁。”
“最困难的问题在于，油田压力降低了多少，如何重新把压力升上去，以及如何清理没有产油而导致的淤塞。”（完）
编译：张敏 发稿：王燕焜
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。