受美国耐久财订单数据打压 现货金大跌4%

* 黄金势将创下近三年来最大两日跌幅

* 美国耐久财订单数据强劲,打压了黄金的避险吸引力

* 市场传言称美联储可能放宽政策

* 市场关注:美联储将于周四开始在杰克森霍尔召开全球央行官员会议

路透纽约8月24日电---现货金周三大跌4%,因美国耐久财订单大幅上升,及在美国联邦储备委员会(美联储,FED)主席伯南克讲话前的市场不确定性引发黄金创下两年半内的最大单日跌幅.

交易商称,基金大力结清美国黄金期货,导致卖盘失控.

金价目前较周二触及的纪录高位1,911.46美元已下跌逾150美元,因市场强烈臆测美联储可能将为疲弱的美国经济计划推出新一轮刺激措施.

分析师称,近几周金价过大过快上涨後,现在是黄金投资者撤出资金的时候了.自7月以来,金价涨幅高达400美元.

"散户、对冲基金及所有人都在做多一种商品,而技术指标显示它已超买,市场何时开始下跌,只是时间问题,"Arbitrage LLC.纽约商品期货交易所(COMEX)黄金期权场内交易商Mihir Dange称.

1827GMT时,现货金跌3.6%,报每盎司1,762.89美元,脱离了日低1,750.29美元.

美国12月期金结算价下跌104美元,报每盎司1,757.30美元.路透数据显示,这是1980年1月22日以来COMEX连续即月合约最大价格跌幅.

盘中交投热络,成交量已超过41万口,势将成为今年交投最热络日子中的一天.

现货银跌5.7%,报每盎司39.43美元.

美国公布的数据显示,7月耐久财订单上升,市场预期美国经济可能将避开第二次衰退,这令黄金承压.

"就应该现在回调,"London & Capital首席投资长Ashok Shah称.

芝加哥选择权交易所(CBOE)黄金波动性指数目前接近2009年4月以来最高水准.

上海黄金交易所称,从8月26日起,将黄金远期合约保证金比例要求从11%提高至12%,以限制交易风险.另外香港商交所将期金交易保证金上调近26%,同时下调期银交易保证金.投资者关注芝加哥商业交易所(CME)是否亦将上调黄金保证金比例.

现货铂金跌2.4%,报每盎司1,812.99美元,现货钯金下滑1.2%,至747.72美元.

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最新价格/ 当日 当日

结算价 变动 涨跌% 低位 高位 成交量

COMEX黄金期货 1757.30-104.00 -5.6 1751.60 1856.80 380,619

COMEX白银期货 39.162 -3.129 -7.4 39.090 42.485 93,055

COMEX铂金期货 1826.30 -53.80 -2.9 1814.20 1884.70 7,589

COMEX钯金期货 743.15 -21.25 -2.8 742.00 765.25 3,653

现货金 1762.89 -66.76 -3.6 1751.05 1853.61

现货银 39.430 -2.390 -5.7 39.130 42.400

现货铂金 1812.99 -43.81 -2.4 1815.50 1879.00

现货钯金 747.72 -9.23 -1.2 744.60 762.00

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约.(完)

--编译 于春红;审校 李军

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