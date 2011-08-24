* 中国银行称下半年净息差有上升潜力

* 截至6月末,地方融资平台贷款90%为现金流全覆盖

* 未来不良贷款比率不会明显上升

路透北京8月24日电---按市值计为中国第四大银行---中国银行(3988.HK)(601988.SS)高管周三表示,随着下半年该行定价水平的有望提升,料净息差仍有上升潜力,全年净息差则将稳中有升.

该行高管并在业绩会上称,其地方融资平台风险可控.而今年下半年和明年的不良贷款比率不会有明显上升.

"净息差有着进一步的改进,而且还有发展的潜力."中国银行行长李礼辉称,该行未来会从结构调整,提高溢价能力等方面来提升净息差.

中行半年报显示,其中期净息差为2.11%,尽管优于上年同期的2.04%,但较之建行、交行等略为逊色.李礼辉解释称,该数据实际是中行集团整体的,该行上半年境内人民币资产的净息差是2.35%.

在已公布中报的银行中,以资产计中国第二大银行--建设银行(601939.SS)(0939.HK)上半年净息差为2.66%,较今年初上升了26个基点,光大银行(601818.SS)净息差较年初提升了23个基点达到2.41%,民生银行(600016.SS)的净息差高达3%,在目前已公布业绩的银行中最高.

"相比较而言,中行的息差相对较弱,因为外币占得比较多且息差较低,相信下半年随着定价能力提高,中行的净息差会逐渐走高."招商银行银行业分析师肖立强认为.

而受益于净利差及手续费收入增长,中国银行上半年净利按年升27.9%至665.13亿元人民币,符合市场预期.

**地方融资平台暂无忧**

地方融资平台贷款的潜在风险是目前压制银行股估值的最不确定性因素之一,上市银行本次中报多对此予以全面披露并表示风险可控.李礼辉称,截至6月末,中行地方融资平台贷款不良率仅为0.17%.

"目前中行对于地方政府融资平台拨备率已达到1,486%,这应该是(行业内)最高水平,而不良率只有0.17%,我们会进一步加强对集团贷款平台的管理,会控制总量."他并称,不希望再进一步增加地方融资平台贷款总量.

中行表示,上半年该行加强地方政府融资平台贷款管理,通过限额管理严格控制总量规模和投向;严格落实监管要求,规范地方政府融资平台存量贷款清理划转的标准和流程;并组织全行排查平台贷款风险,采取多种缓释措施主动化解风险.

数据显示,截至6月末,中行持有地方融资平台贷款馀额为5,315亿元人民币,比去年年末增加了1,558亿元.其中90%为现金流全覆盖或基本覆盖,无现金流覆盖的地方融资平台贷款占比为4.6%,不良贷款拨备比为3.26%.

"中国银行的地方融资平台贷披露得也算详尽,目前看拨备充分,风险可控,数据还不错."肖立强认为.

目前市场对中国商业银行地方融资平台贷款的规模和风险程度有着较大争议,详尽的披露料助于化解市场对于银行股的担忧.

建设银行周一表示,截至6月末,该行的地方融资平台贷款馀额为5,800亿元,占总贷款的约10%;拨备覆盖率为325%,不良率为1.1%.其中现金流覆盖和基本覆盖类贷款占比93.2%.

而交通银行亦称,6月末该行地方融资平台贷款馀额为3,083亿元.其中现金流覆盖或基本覆盖的贷款占比约95%,半覆盖或无覆盖的地方融资平台贷款仅5%左右.6月末,仅有六户地方融资平台共计4.29亿元贷款出现400多万元的欠息.

**不良贷款率不会明显上升**

李礼辉在业绩会上并表示,该行今年下半年到明年不良贷款率不会明显上升,并对铁道部贷款保有信心.

中国银行中期不良贷款率仅为1%,略低于银监会公布的一季度商业银行平均不良贷款率1.1%水平.

"我们对未来不良贷款的趋势还是比较有信心,今年下半年和明年中行不良贷款的比率不至于有明显上升,现在整个集团平均不良贷款率只有1%左右,已经达到非常优秀的区间."李礼辉称.

而对市场关注的房地产贷款,中行表示,今年上半年其房地产贷款的不良贷款率为0.58%.目前在保障房建设方面,中行的贷款馀额是210亿左右.

中行6月末的核心资本充足率为10.01%,资本充足率为12.95%.李礼辉称,银监会新的资本监管要求对其资本充足率的影响为0.2-0.3个百分点.

中国银监会此前就银行资本监管的新标准徵求意见,正常时期中国系统重要性银行和非系统重要性银行资本充足率将分别不得低于11.5%和10.5%,原则上应分别于2013年底和2016年底前资本达标.

在谈到铁道部贷款时,李礼辉表示,铁路为中行信贷重点支持的领域,对未来铁道部贷款还本付息能力有信心,目前均正常,中行已上调对铁道部贷款利率,目前为基准利率.

截至6月末,该行对铁道部以及铁道部下属的企事业单位贷款馀额是807亿元,其中贷款578亿,债券214亿,另外还有11亿的贸易融资.

作为中国外汇业务规模最大的银行,中行副行长岳毅还称,截至6月末,该行持有欧猪四国(无希腊)相关债券11.3亿美元,较去年已减少了10.36亿元,风险可控.

中行H股周三收盘跌2.27%,报3.01港元;中行A股微跌0.34%,收报2.95元.(完)

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--发稿 谢衡; 撰写 赵红梅; 审校 曾祥进

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