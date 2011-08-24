赫兹电动车计划进中国 初期在京沪深试点

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海8月24日电---全球最大的租车公司赫兹国际(HTZ.N)周三在上海宣布,将其全球电动车计划引入中国,初期先在上海、北京和深圳三地试点推广.
为推动该计划在中国的发展,赫兹国际今日与通用电气(GE)(GE.N)和上海国际电动汽车示范城签署合作备忘录.根据备忘录,赫兹将在上海嘉定的国际电动汽车示范城加强电动汽车的推广和应用,并与GE能源合作,在电动车租赁方案中捆绑使用GE研发的新型充电设备.
赫兹中国总经理胡懋表示,初期在京沪深三地,每地将推出两辆电动汽车试点.此後将根据市场需求,逐步扩大电动汽车的采购规模.
他还指出,基于中国政府对于国产电动汽车的政策扶持,赫兹在中国将优先采购国产电动汽车,最先选定车型是比亚迪(1211.HK)的E6,之後亦可能采购上海通用汽车和奇瑞等汽车厂商推出的电动汽车.
上海通用汽车是通用汽车(GM.N)和上海汽车(600104.SS)的合资企业,是国内最大的乘用车生产厂商.
赫兹将是中国第一家提供电动汽车的租车公司.去年起,赫兹在全球建立电动汽车计划,先後在北美和欧洲提供电动汽车租车服务,其提供的电动汽车包括日产汽车(7201.T)的叶子,三菱汽车(7211.T)的iMiEV,丰田汽车(7203.T)的Prius插电式混合动力车,雷诺(RENA.PA)的Twizy等车型.
成立已有80多年历史的赫兹国际,在全球146个国家拥有8,500多个租车门店.2002年赫兹进入中国市场,提供国内租车,中国人出境和外国人入境的全系列租车业务.(完)
--发稿 林琦; 审校 曾祥进
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--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)