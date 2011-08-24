澳新银行上调金价预估 料金价明年第二季见顶

路透8月24日电---澳新银行(澳盛银行,ANZ)周三上调金价预估,称其预计金价将在2012年第二季达到每盎司2,200美元的峰值.

澳新银行将2011年第三季平均金价预估自稍早的每盎司1,580美元上调至1,900美元,并将2011年第四季平均金价预估自稍早的每盎司1,590美元上调至1,970美元.

此外,澳新银行还将2012年第一季平均金价预估自稍早的每盎司1,560美元上调至2,100美元,且将2012年第四季平均金价预估自稍早的每盎司1,445美元上调至1,850美元.

"2012年稍晚到2013年,金价面临的阻力料将增强,因为市场将为美国联邦储备委员会(美联储,FED)结束极度宽松货币政策做好准备,"该行在致客户的报告中称.

澳新银行表示,对美国经济面临巨大挑战的担忧已令美元自身的避险地位大大下降,从而促使投资者涌入金市.(完)

--编译 许娜;审校 王洋

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。