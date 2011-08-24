乔布斯辞去苹果CEO职务 首席运营官库克接任

路透纽约8月24日电---苹果(AAPL.O)执行长乔布斯(Steve Jobs)周三宣布辞职,他并未说明辞职原因.

苹果首席运营官库克(Tim Cook)获委任为CEO,乔布斯则担任苹果董事长.库克曾在乔布斯因病休假期间代理CEO职务.

以下为分析师观点:

BGC FINANCIAL分析师COLIN GILLIS:

我会告诉投资者不要慌,保持冷静,这是正确的做法.乔布斯将担任董事长,库克将是首席执行官.

这并不是意外.乔布斯还可以像担任CEO时那样做出贡献.但一段时间以来库克一直是事实上的CEO,而公司在此期间十分成功.其远景和发展路线都未改变.

SUSQUEHANNA金融集团JEFFREY FIDACARO:

任命库克接替CEO是审慎之举.

我认为市场不会感到意外.由乔布斯坐镇董事会并对库克加以引导,这是不错的接班计划.

CROSS RESEARCH分析师SHANNON CROSS:

这并非是个重大意外.投资者已有预期.

投资者对于库克感到很放心,尽管乔布斯是创新以及苹果所取得巨大成功的推动者.(乔布斯)病休期间,库克代理了CEO一职.他已展示出苹果仍能够延续非常出色的表现.

此事不会影响到下一代iPad或iPhone.苹果的产品线很完善.要记得,乔布斯一直在培训苹果的员工,苹果的文化非常强大.

消息公布後,苹果股价一度大跌7%.(完)

--编译 肖群英/徐文焰/程琳/洪曦;审校 张若琪/徐文焰

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。