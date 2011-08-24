美国7月耐久财订单数据强劲 纾缓经济衰退担忧

* 美国7月耐久财订单跳升4%

* 7月扣除运输的耐久财订单成长0.7%

* 企业支出指标滑落1.5%

路透华盛顿8月24日电---美国7月耐久财(耐用品)订单增长,激发疲弱的美国经济有望免遭二次衰退命运的憧憬,尽管衡量企业支出的一项指标下滑.

美国商务部周三公布,7月耐久财订单增长4.0%,得益于汽车和飞机需求激增,足以抹去6月1.3%的跌幅.该升幅较分析师预估翻倍.

"本报告发出了些许乐观信号,整体制造业活动可能并未完全滑落,"道明证券(TD Securities)驻纽约宏观经济策略师Millan Mulraine指出."美国经济仍有望避免衰退,除非遭到外部冲击."

但受密切关注的企业开支指标--扣除飞机的非国防资本财订单7月下滑1.5%,6月为成长0.6%.

分析师指出,核心资本财类别往往在季度首月表现疲弱,且尽管新订单数据下滑,但商品出货量增加还是令人鼓舞.

然而自7月以来,股价大跌且消费者信心受挫,耐久财数据则显示经济前景或比当前预期为佳.

欲浏览耐久财数据图表,请点选:(r.reuters.com/jej43s)

欲浏览抵押贷款申请数据图表,请点选:(r.reuters.com/daj43s)

**信心受挫**

德国8月Ifo企业景气判断指数录得2008年雷曼兄弟破产後的最大跌幅,增加了对深陷债务危机的欧洲经济的忧虑.

美国也有同样的担忧.

Moody's Analytics分析师Aaron Smith称,"对企业将搁置扩张计划的担忧在情理之中,这种迹象在8月的企业调查中非常明显."

耐久财数据提振美国股市连续第二日收涨.美国公债则大幅下跌,美元全线温和上扬.

美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克周五早上将在杰克森霍尔的央行会议上讲话,预计将会谈及股市动荡和信心疲弱的问题.

他不太可能提出新一轮买债计划,但可能将暗示调整美联储资产负债表,持续对中长期利率构成下行压力.

截至目前出炉的8月地区制造业调查均显示活动大幅降温,提高了美国制造业本月或已停滞的风险.

7月供应管理协会(ISM)全国制造业指数为50.9,分析师预计8月有可能降至50以下,暗示行业活动萎缩.

该指数自3月开始逐步下降,但主因一直被归咎于日本3月强震造成的供应链中断.8月调查结果将于9月1日公布.

**交通运输订单蹿升**

交通运输设备订单猛蹿14.6%,创下1月来最大增幅,支撑了耐久财订单.

其中飞机订单攀升43.4%,机动车辆订单增加11.5%.汽车订单增幅亦创2003年1月以来最高,暗示日本地震造成的破坏影响正在减弱.

分析师预计,机动车生产将为三四季度提供支撑,并帮助美国经济避免重陷衰退.

"汽车行业将有利于第三和第四季GDP表现,"IHS Global Insight美国经济分析师Michael Montgomery称,"我们要小心谨慎."

波音网站显示,该公司(BA.N)收到115份飞机订单,较6月的48份大为增加,其中100份来自美国航空AMR.N.

扣除运输的耐久财订单增长0.7%,6月为增长0.6%.

制造业一直是美国经济复苏的关键支柱,鉴于支撑前几次复苏的楼市持续低迷,制造业若不支倒地後果将格外严重.

上周购房贷款需求降至近15年低点,主要是因为股市动荡.

联邦住房金融局发布的报告显示,6月房价较前月上涨0.9%,但较上年同期下跌4.3%,其他报告也显示7月房价下滑.(完)

--编译 肖群英/张荻/程琳;审校 孙茉莉

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