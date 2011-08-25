俄称朝鲜将考虑暂停核试验和生产

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透俄罗斯8月24日电(记者 Denis Dyomkin)---克里姆林宫发言人称，朝鲜领导人金正日周三承诺，若朝核六方会谈重启，朝鲜将考虑暂停核武试验和制造。
金正日在贝加尔湖附近索斯诺维-博尔一军事基地与俄总统梅德韦杰夫会谈时，作出前述表态，希望推动重启六方会谈。
但外交人士可能审慎看待朝方承诺，他们称，朝鲜过去无视此前达成的核协议，现在也不太可能放弃发展核武，因其将核武计划视作与它国谈判的筹码。
梅德韦杰夫发言人齐玛科娃(Natalya Timakova)称：“金正日表示，已准备好不设先决条件地重返六方会谈。”
“而在六方会谈过程中，朝鲜准备暂停核试验及导弹和核武制造。”
齐玛科娃的发言表明，只有在重启六方会谈的情况下，朝鲜才愿意协商暂停核武试验和生产。而美国和韩国则称，朝鲜必须先同意暂停这些活动，才能重启六方会谈。
美国国务院表示，俄方透露的金正日此番表态，还不足以推动六方会谈重启。
美国国务院发言人努兰(Victoria Nuland)称：“如果这(俄方说法)是真的，这是值得欢迎的第一步，但还远远不够。只有当朝鲜准备好履行我们列出的所有义务，我们才会重返六方会谈。”(完)
编译：黎黎 发稿：朱淑珍
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
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