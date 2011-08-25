25日盘前分析：中报风险有所增加

在隔夜美股大涨的背景下，A股仍未摆脱高开低走的命运，其中沪综指震荡回补上周五的跳空缺口後走弱。盘中虽然个股保持了一定的活跃度，但是热点散乱，两市量能始终未能放大，显示市场资金面依然紧张，短期反弹仍是场内存量资金腾挪後的结果。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

在隔夜美股大涨的背景下，A股仍未摆脱高开低走的命运，其中沪综指震荡回补上周五的跳空缺口後走弱。盘中虽然个股保持了一定的活跃度，但是热点散乱，两市量能始终未能放大，显示市场资金面依然紧张，短期反弹仍是场内存量资金腾挪後的结果。

昨日权重股冲高回落明显加重了市场的悲观气氛。昨日中国人寿公布中报後大跌就给市场蒙上了一层阴影。未来一个星期，权重股中报将密集发布，若出现盈利、增速双双下滑的话，以其在市场中权重势必对整体市场造成负面影响。

从已披露的上市公司中报数据看，相比去年同期并不乐观。整体A股（已经披露中报的）截至8月24日的平均净资产收益率为4.4365%，而2010年上市公司中报的平均净资产收益率约为5.56%；另外，中小板和创业板的上市公司的收益增长环比也出现了一定程度的下滑。

笔者认为，宏观经济、调控政策仍有待明朗，同时流动性依然紧张，必然会导致股指上行面临较大的压制，但估值的支撑，使得指数下跌空间有限，预计市场总体仍将处于反复震荡筑底的过程。

消息面，截至24日21时，共有26家基金公司公布2011年半年报。基金普遍认为，下半年难现系统性行情，应关注结构性机会，注重个股精选。多数基金更为关注消费、新兴产业成长股，部分基金表示将注重把握传统周期性行业的反弹机会和军工等主题投资机会。

另外，受国电电力可转债网下申购资金解冻影响，24日银行间市场资金面紧张局面略有缓解，银行间质押式回购市场各期限利率全线下行，但主流品种仍处于相对高位。市场人士认为，当前资金面总体依然偏紧，预计利率难以回落至8月上旬水平。（完）

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