乱世投资防身术,当避险意识走到极致--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自8月18日出版的当期「老谢开讲」专栏)

八月以来，全球股市大猎杀，先是标准普尔六人组调降美债评等，造成全球股市灾难式的下跌。全球股市稍稍喘了一口气，摩根士丹利又发表警语，警告未来六至十二个月，美欧经济将徘徊在接近衰退的危险境界。大摩今年全球经济成长目标值从四．二％下修到三．九％，明年则从四．五％下修为三．八％，这个小小下修ＧＤＰ（国内生产毛额）成长率的动作，又造成股市崩盘式的下跌。

两波股市恐慌杀机，也让全球投资人有如置身丛林的猎物一般，个个都活在恐惧中。到目前为止，全球股市下挫造成的市值缩水已达六．八兆美元，几乎是全美国的ＧＤＰ去掉一半。而这股恐慌情绪迄今仍未宣泄完毕，股市仍在继续向下调整中。

**恐慌情绪迄今仍未宣泄完毕**

最显着的几个特色，一是全球避险情绪几乎达到海啸以来最高点。代表市场恐慌情绪的ＶＩＸ（波动率指数），一度达到四十八，虽然距金融海啸爆发时的八十，只到一半多，但是作为避险工具的黄金飙高到一八八二美元，这比起二ＯＯ八年海啸前的金价一千美元上下还高出八百美元以上；白银站上四十美元，也几乎比Ｏ八年多出一倍的涨幅。

避险资金除了涌向黄金、白银外，瑞士法郎与日圆也成了避险资金蜂拥而上的标的。过去一年来，瑞士法郎从一．一七二兑一美元飙升到Ｏ．七Ｏ七兑一美元。为了阻升瑞士法郎，瑞士央行最近宣布增加银行存入央行的存款由一二ＯＯ亿瑞士法郎增加到二千亿瑞士法郎，一方面回购央行票据，一方面进行外汇掉期交易，大幅增加流动性供应，但仍难挡瑞士法郎的涨势。

瑞士央行这两年为了阻升瑞士法郎，去年亏损一九二亿欧元，今年瑞士法郎升势凌厉，瑞士央行到七月三十一日为止又亏了一Ｏ八亿欧元。但是欧债问题一波未平一波又起，欧洲央行多次表示瑞士法郎已经高估，而瑞士政府也多次喊话，扬言不排除让瑞士法郎在一．一五兑一欧元的位置与欧元挂钩，但这些努力都无力化解瑞士法郎的强势。

亚洲的日本也陷入同样的困境，日本经济已陷入失落的二十年。日本经济疲弱不振，但是日圆却升势难挡，八月的股灾中，日圆又成避险工具，日圆突破地震後的七十六．二五兑一美元历史高价，进一步创下七十五．九八兑一美元的空前纪录。日本财政大臣野田佳彦放话「不惜一切力量阻升日圆」，但是收到的效果仍然十分有限。

另一方面，避险资金继续停泊在低息的美债与德国债券部位，从标普调降美债评等以来，美债孳息不断走低，到八月二十二日为止，三十年期的美债孳息已跌到三．三九％，十年期美债孳息跌到一．九九％，两年期美债孳息也跌到Ｏ．一九九％，美债孳息已创下金融海啸前的历史新低位置，但是庞大资金仍涌现到低息的美债与德国债券部位。

从这些景象来看，全球资金已如惊弓之鸟，资金纯粹从避险角度来考量，已让全球股市失去合理评价的天平。今年以来，德国股市从七六ＯＯ．四一点跌到五三四五．三六点，半年之内跌掉二二五五点，跌幅高达二九．六七％，这对德国经济绝对是重伤害。这次欧洲成了重灾区，各国股市都纷纷创下海啸以来低价，最惨烈的希腊股市则写下九四八．七六点的历史新低价，欧猪五国的伤势都不轻。

八月十九日，德国汽车巨擘ＢＭＷ，股价重挫逾七％，本益比已修正到八．八倍，宾士的本益比也跌到九倍左右。很多具全球竞争力的欧洲企业都跌到罕见的低本益比，最令人吃惊的是欧洲银行股跌跌不休，报载代表欧洲的DJ STOXX欧元区三十二家银行市值跌至三四ＯＯ亿美元，也就是说欧洲三十二家最具竞争力银行的市值加起来等于一家苹果电脑。这三十二家欧洲银行包含了德意志银行、法国巴黎银行集团、法国兴业银行、义大利联合信贷银行及西班牙国际银行，都是欧洲重量级银行，但市值缩水到这般地步，充分显现股价遭到摧残的残酷一面。

在美国，最近宣布转型的惠普也出现惨烈的调整。惠普宣布将分拆个人电脑业务，股价立刻出现跳水式的下跌，八月十九日股价大跌逾二Ｏ％，跌到二十三．六美元。一年前，惠普的股价曾写下五十四．六美元高价，市值达一Ｏ二四亿美元，如今市值缩水到四八九．五亿美元，本益比只剩下五．八倍，情况有如诺基亚的翻版。

诺基亚在二ＯＯＯ年之前曾创下六十八欧元的最高价纪录。这十几年来，诺基亚且战且走，上一季才拱手让出全球智慧型手机的一哥宝座，如今市值只剩下二一五亿美元，本益比为十二．二倍，诺基亚节节败退，也让台湾的手机代工从此式微。

**全球资金一味避险,才是最大的危机**

这一次惠普决定跟上ＩＢＭ脚步，「弃硬就软」，对台湾硬体产业带来的冲击恐怕非同小可。尤其是若三星取得惠普的个人电脑部门，台湾的代工业恐怕没有明天。诺基亚在手机产业失去竞争力，台湾代工厂华宝、富士康及其他零组件厂从此式微，未来台湾ＰＣ代工业恐怕充满变数。

这一轮美股修正，已让美国大型企业本益比遭到空前压缩。例如，微软跌到二十四．Ｏ五美元，本益比只剩下八．九四倍；重量级的半导体厂英特尔股价跌到十九．一九美元，本益比也只剩下八．八一倍；着名的ＧＥ公司，本益比剩十一．八七倍；全球最大市值的石油股艾克森美孚石油股价跌破七十美元，本益比也只剩下九．二倍。这些具国际竞争力的一线大企业，经过这场股灾後，本益比全都跌到十倍以下，以其股票殖利率绝对远高于债券殖利率数倍，可是，全球资金一味往避险方向诉求，这恐怕才是全球经济最大的危机之所在。

这次全球经济面临二次衰退的风险，主要源头是各国政府负债引发的政府去杠杆化危机，这与金融海啸，银行体系告急，政府必须印钞票为银行输血，状况可说大不相同。因此，全球投资人寄望美国联准会主席柏南克继续祭出ＱＥ３（第三轮量化宽松货币政策）来救经济。其实再印钞票，只是增添了通膨压力，对解决现阶段经济问题没有任何助益。

**避险商品热卖、企业不投资, 钱不进实体经济**

关键是全世界的钱很多，资金非常充裕，只是这些钱不进入实体经济，有的炒黄金、白银，有的炒日圆、瑞郎，有的避到美债、德债去了，这些钱不买股票，企业则抱了大现金部位，大家不愿投资或是不敢投资，这才是眼前最必须解决的问题。

而投资人只挑避险商品，企业不投资，相当程度投射了大家对政府的不信任感，这次股灾很明显的是全球投资人对执政的政府投下了否决票。而对冲基金或是放空投机客见缝插针，挑起投资人恐慌情绪，让股市频频破底，当今之计，只有各国政府大家捐弃成见共同救灾，包括Ｇ７（七大工业国）等国际组织必须提出有力诉求，安定投资人信心，才有机会让股市走出黑暗期。

面对诸多不确定因素，不但是投资人乱了方寸，就连投资大师也各吹各的调。像巴菲特就鼓吹投货人应该勇于进场买进股票，八月以来，巴菲特的波克夏基金大力买进九六Ｏ万股的富国银行股票，也加码万事达卡十八．九万股，维持沃尔玛和好市多的持股，另加码折扣零售店DOLLAR GENERAL一五Ｏ万股。但是投机家索罗斯则大举减码富国银行三四Ｏ万股，及二九Ｏ万股花旗银行，连农业科技股孟山都也减码二六Ｏ万股。放空天王鲍森（John Paulson）则抛出六三四Ｏ万股的美国银行及七八Ｏ万股的花旗银行，显示面对市场诸多变数，多空大家各自解读。

另一位有「末日博士」称号的麦嘉华则认为，当前经济情势比Ｏ八年还糟，他告诫投资人皮要绷紧，他教大家五招保本，包括一、别碰美债，二、现金是垃圾，三、股市还有利多，四、新兴市场潜力大，五、黄金有价值；麦嘉华特别强调：「在这个印钞票的环境下，我们如何保住财富，该把钱放在哪里？」

麦嘉华认为现金是垃圾，这一点我跟他的看法不同。现金不会是垃圾，但现金也不会是王，而是在不景气中，手上必须有充裕的现金，在资产价格跌到最低的时候，用现金去换取会增值的资产。因此现金是用来交换资产的最重要工具。

麦嘉华说，只有黄金和土地是真正的避险天堂，这一点我认同，只是黄金直逼二千美元天价，再追高已不适宜。其实全球黄金市值有限，全世界最大存金国美国，手上有八三一一公吨黄金，乍看很多，但若用一八ＯＯ美元卖掉黄金，市值也不过是四六ＯＯ亿美元左右，这跟美债有十四兆美元庞大部位相比，只是一个零头而已。这一波黄金在避险意识高涨下的飙涨，骨子里只是一个炒作行为，土地资产也许是继黄金後的下一个保值避险工具，都会区土地会更有价值，股市里的资产股会成为这波危机後窜起的新标的。

**台股跌到七千点附近,意味大机会降临**

另外，麦嘉华强调持有美国十年期或三十年期公债就是自杀式的投资，因为用贬值的货币及利息来支付本金，将稀释信用本质，耗尽投资人信心。这个说法很中肯，当大量资金避到美债的时候，若美国政府领导人不能重振投资人信心，未来十年美股重蹈日股覆辙，美债走上日债旧路，这个风险不宜轻忽。我们常说人多的地方不要去，当全球投资人共同挤到避险商品的时候，已酝酿反转的因子在里面。

麦嘉华提及的股市还有机会，新兴市场潜力大，我最近特别把经过股灾横扫的全球股市逆势抗跌股找出来，赫然发现全球的民生消费股特别有抵抗力，例如美国的麦当劳、星巴克、可口可乐、ＹＵＭ（肯德基母公司）、卡夫食品、金百利都很抗跌。欧洲股市这次是重灾区，但是ZARA（Inditex）、Ｈ＆Ｍ等大型通路股，与精品的爱马仕、ＬＶ、ＰＰＲ集团及食品的达能、联合利华与雀巢都很抗跌。

亚洲的食品股，康师傅在八月十九日写下每股二十六港元历史新天价，旺旺、高鑫、大成中国、大家乐、大快活、光明乳业等都很抗跌，最令人吃惊的是中国独有的酒类股都出类拔萃，无视大环境不佳，股价都创新高，像贵州茅台、洋河股份、五粮液、古井贡、张裕Ａ、泸州老窖等。还有精品股的周生生、六福集团、JOYCE、新秀丽等股价表现都可圈可点。

这些民生消费股或通路布局完整，还有各国具竞争力的特色消费族群，已用股价展现实力。这些生活中的民生必需品，不论景气好坏都必须消费，业绩受到冲击有限。反观，ＩＴ产业可有可无，景气不佳，消费者减少支出，当然股价就首当其冲了。用这个眼光，回头来看跌到七千点附近的台股，正好也意味了另一个大机会降临！(完)

--整理 张雅菁/林高丽

注: 1.专栏作者老谢--谢金河,为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长.

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