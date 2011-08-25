美预算协议有望大幅削减财赤 擦亮财政前景--CBO

* 国会预算局预料预算赤字将大幅削减

* 延长减税措施可能抵消节省开支的减赤效果

* 股市对该数据反应积极

路透华盛顿8月24日电---无党派偏向的美国国会预算局(CBO)周三称,涉及广泛的美国预算协议已擦亮该国财政前景,但如果国会在未来几年延长税收减免政策,预算协议的减赤成果恐将烟消云散.

CBO称,利率处于极低水平也有助于美国在未来10年将预估预算赤字削减近一半,届时公共债务相对于国内生产总值(GDP)的比例将下降至61%,大致处于经济学家认为可持续的水平.

CBO带来这个好消息的同时,也发出许多警告.

其预计,在2012年大选前,美国失业率将徘徊在8%以上,经济增长仍将乏力,美国从1930年代以来最严重衰退中的复苏十分艰难.

该机构预料,预算赤字将会维持在历史较高水平,因人口老龄化和医疗保健费用持续上升.

如果国会决定延长原定于2012年底结束的减税及其他临时性举措,预算案中新节约出来的3.3万亿(兆)美元就会消耗殆尽.

民主党希望延长对中产阶级和低收入人群的税收减免,而共和党却想一并延长对富裕人口的减税优惠.

CBO表示,若延长这些举措,未来10年预算赤字可能扩大5万亿美元之多.

"我并不想贬低所取得的成果,"CBO主任Doug Elmendorf在记者会上表示,他提到近期就预算问题达成的协议是财政前景改善的主要原因."但同时预算和经济方面毫无疑问仍面临错综复杂的挑战."

他表示,真正的经济形势可能比报告中概述的更为糟糕,因该机构7月初完成报告以来,经济数据更加黯淡.

报告公布後,股市涨幅最高达到1%,美国公债价格下跌,但随後其他因素盖过了CBO数据最初带来的欣喜.

**瞄准大选**

该报告可能令围绕经济和联邦预算的争论更加激烈.这两项议题料将主导2012年11月的大选.

寻求连任的总统奥巴马计划在下个月公布一个创造就业方案,其中包括减税和建筑支出计划,以防止经济二次衰退.

同时,国会一个特别委员会的成员将尝试从免税规定和Medicare等受欢迎的福利计划中,再挤出更多的预算节省.

该委员会是基于本月稍早通过的预算协议而组建的.预算协议令美国免于出现史无前例的违约,但仍招致评级机构首次调降该国最高级别的债信评等.标准普尔表示,该协议中的预算削减幅度未能达到可帮助美国回到可持续成长路径所需的4万亿(兆)美元.

国会预算办公室预估可节省的金额主要来自预算协议提出的2.1万亿美元减赤目标.其馀则大多是利息成本的下降所致.

"根据本月初共和党、民主党的协议那的确显示出已做出某些进展,"白宫发言人Josh Earnest说,"但这份报告也清楚表明,我们还有许多任务要做."

民主党人士说美国在未来数月必须同时落实短期刺激政策及长期撙节措施.

这一点可能很难说服共和党接受,共和党人说这份报告更加证明先前的刺激措施毫无成效.

"预估赤字仅略微减少并不是什麽值得庆祝的事,特别是CBO同时还预估失业率到明年後都还超过8%的残酷消息,"美国众议院议长贝纳(John Boehner)在一项声明中说."总统的政策应该是要避免这种情况发生."

美国目前的失业率为9.1%,CBO说在2012年11月大选时,失业率仅会降至8.5%.

CBO预估政府9月30日止的本财年赤字将是1.3万亿美元,较先前预估的1.4万亿美元低.不过也将是连续第三年预算赤字上万亿.

CBO说,今年GDP增长年率为2.4%,明年则为增长2.6%.(完)

--编译 肖群英/徐文焰/郑茵/李婷仪;审校 程琳/张若琪

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