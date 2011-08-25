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路透中文国际短讯 | 2011年 8月 25日 星期四 09:49 BJT

反对派悬赏100万美元捉拿卡扎菲

利比亚反对派悬赏100万美元捉拿卡扎菲。利比亚反对派国家过渡委员会负责人贾利勒称：“卡扎菲部队及其同盟不会停止抵抗，除非卡扎菲被抓住或被杀…...只有卡扎菲被抓住，无论死活，一切才会结束。”他并称卡扎菲的追随者杀死卡扎菲将获赦免，并悬赏100多万美元捉拿卡扎菲。路透

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