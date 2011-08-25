俄称朝鲜将考虑暂停核试验和生产

克里姆林宫发言人齐玛科娃称，朝鲜领导人金正日周三在贝加尔湖附近索斯诺维-博尔一军事基地与俄总统梅德韦杰夫会谈时承诺，若朝核六方会谈重启，朝鲜将考虑暂停核武试验和制造。而美国国务院表示，俄方透露的金正日此番表态，还不足以推动六方会谈重启。路透