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路透中文国际短讯 | 2011年 8月 25日 星期四 09:52 BJT

俄称朝鲜将考虑暂停核试验和生产

克里姆林宫发言人齐玛科娃称，朝鲜领导人金正日周三在贝加尔湖附近索斯诺维-博尔一军事基地与俄总统梅德韦杰夫会谈时承诺，若朝核六方会谈重启，朝鲜将考虑暂停核武试验和制造。而美国国务院表示，俄方透露的金正日此番表态，还不足以推动六方会谈重启。路透

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