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路透中文国际短讯 | 2011年 8月 25日 星期四 10:06 BJT

反抗力量高官：利比亚将履行卡扎菲时代所有石油合约

利比亚反抗军高级重建代表Jehani周二夜间接受路透专访时表示，利比亚反抗力量政府将遵守所有卡扎菲期间的所有石油合约。他表示：“油田合约绝对神圣。所有合法合约都会得到遵守。”他还指出欢迎中国的投资与经济援助，以帮助利比亚战後重建。路透

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