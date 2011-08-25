版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2011年 8月 25日 星期四 10:15 BJT

联通称暂无引入iPhone 5时间表

中国联通董事长常小兵周三在业绩发布会上表示,暂无引入苹果iPhone 5手机的时间表. 此外,联通总裁陆益民表示,公司对今年完成2,500万新增3G用户有信心;并会将3G手机全年补贴,控制在3G业务收入的30%以内. 路透

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐