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路透中文国际短讯 | 2011年 8月 25日 星期四 10:12 BJT

乔布斯辞去苹果CEO职务

苹果执行长乔布斯周三宣布辞职,他并未说明辞职原因. 苹果首席运营官库克获委任为CEO,乔布斯则担任苹果董事长.库克曾在乔布斯因病休假期间代理CEO职务. 消息公布後,苹果股价一度大跌7%.但分析师的看法比较冷静,普遍认?这不在意料之外,继续看好苹果发展前景.路透

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