渤海溢油事故索赔工作已启动--海洋局

路透北京8月25日电---中国国家海洋局表示,蓬莱19-3油田溢油事故生态索赔的各项准备工作已全面展开,有49家国内律师事务所报名应聘案件法律援助机构,律师服务团队将于本月底产生.

刊登在海洋局网站的新闻稿称,溢油事故对中国渤海海域造成了严重污染,根据《中华人民共和国海洋环境保护法》等相关法律、法规,各有关方都有权利向责任方提出损害索赔,其中海洋生态损害索赔将由国家海洋行政主管部门代表国家进行索赔.

"国家海洋局对此非常重视,调动各方力量正在积极进行生态索赔的各项准备工作",新闻稿称.

康菲石油中国有限公司周三表示,称正对蓬莱油田漏油事件环境影响做出评估,目前尚未接到任何赔偿要求和诉讼传票.该公司总裁司徒瑞称."如果有任何的要求,我们会进行考虑."

6月初,中国海洋石油总公司和美国康菲石油公司(COP.N)的全资子公司康菲石油中国合作开发的蓬莱19-3油田B平台和C平台先後发生溢油事故.之後事件不断升级恶化,康菲中国最新承认,新在蓬莱19-3油田C平台发现九处海底油污渗漏点.(完)

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--发稿 尹嫄婷; 审校 黄凯

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