香港《经济日报》：中央慎防企业倒闭潮

（8月25日社评）

中国佛山最大塑胶厂倒闭,令人关注中国中小企经营困难是否已蔓延至大企业.不论这是一叶知秋,抑仅个别事件,中国企业成本急涨、接单困难、资金紧绌已是不争事实,若中央未能有效协助,恐将要面对中小企以至大企倒闭潮.全世界的中小企都不易为,但今年以来中国中小企却是特别困难,全国工商联的调查甚至反映,中小企较2008年金融海啸时更痛苦,个中原因多端.

其一,2008金融海啸吹袭时,中国暂停人民币升值;现时中央基于经济放缓与外围经济前景堪虞.其二,中国十二五规划要提高民众收入,其中一招是大幅提高最低工资,珠三角及长三角今年便提高最低工资近20%,很多中小企利润微薄,出口企业更面对外围经济不景气,人工成本急增令中小企百上加斤.其三,除成本增、定单减外,中小企还要面对周转困难.2008年金融海啸时,中央推出4万亿元人民币刺激经济计划,银行大放贷款,虽然资金大都流向国企,但中小企总算能略为分沾.

较为反映中小企境况的经济领先指标,汇丰中国PMI已连续两个月处于50即扩张与收缩的分界之下,其中新出口定单指数亦收缩,反映美欧圣诞定单疲弱,中小企前景继续不妙.年底进高危期,考验中央急救术.中小企面对成本增、定单减、资金紧的严峻困境,中央必须争取在未来两、三个月落实有效协助中小企,包括融资、开拓内需市场等针对性援助措施,若这些措施不能生效,年底企业倒闭潮将不单冲击经济,甚至冲击社会稳定.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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