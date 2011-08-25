推进经济结构调整的大方向不能动摇 可容忍增速回调--人民日报

路透北京8月25日电---人民日报周四就做好下半年经济工作发表评论员文章称,目前,中国保持经济平稳较快发展的任务仍十分繁重,但推进经济结构调整的大方向不能动摇,为此可以容忍一定程度的增速回调.

文章称,世界经济复苏与调整并行的态势,以及中国宏观经济政策的实施,为进一步调整经济结构提供了空间,使中国能够容忍一定程度的增速回调,把更多的精力放在调结构上.

"坚持有扶有控、力促结构调整,是巩固和发展经济好势头的主攻方向,也是加快转变经济发展方式的必由之路."评论指出.

"扶",即通过发展规划、财税金融和产业政策的引导作用,加强科技创新,保障农业等基础产业的有效供给,支持战略性新兴产业、服务业和中小企业的发展,推动产业在区域间有序转移.

"控",指的是发挥市场环境和能源资源趋紧的约束作用,推动优胜劣汰,遏制"两高"和产能过剩行业的扩张,提高发展质量和效益.

数据显示,中国1-7月CPI同比涨幅为5.5%.上半年国内生产总值(GDP)同比增长9.6%;其中二季度同比增长9.5%,环比增长2.2%.

文章指出,在调整结构的过程中,必须处理好保持经济平稳较快发展、调整经济结构和管理通胀预期三者之间的关系.管理通胀预期要注意和调结构结合,使结构的优化为物价稳定提供长久支撑.

人民日报上日评论文章称,由于推动价格上涨的因素没有根本消除,中国实现全年居民消费价格(CPI)预期目标有很大难度,且经济稳定增长亦存在一定程度不确定性.稳物价仍是下半年宏观调控首要任务. (完)

--发稿 宿泱韫;审校

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。