利外长呼吁卡扎菲支持者停止对抗

路透伦敦8月24日电---卡扎菲政府外长欧拜迪(Abdelati Obeidi)周三称，利比亚内战差不多结束了，他呼吁卡扎菲支持者停止对抗。

他在的黎波里接受英国第四频道电话采访时，作出此番表态。

他说：“如果我是负责人，我就会让他们(卡扎菲支持者)放下武器。”

当被问及他是否知道卡扎菲下落时，他予以否认。

欧拜迪称，目前未与卡扎菲政府其他许多部长级官员保持联系，但并不担心自身安全。他未透露是否辞去了政府职务。

他说：“他们(反抗军)清楚我是什麽样的人，他们了解我。我相信他们不会伤害我和家人。相反，等到事态平静下来後，我们可以对话。”

欧拜迪表示，通过谈判结束利比亚内战的可能性已经很低了。他说：“我现在担心的是法律、秩序以及稳定。我希望这些人(反抗武装)都是利比亚人，没有外国人，没有占领者。我希望利比亚人民努力修复伤害、克服眼下的危机、开始担起自身责任。他们是对这个国家负有责任的人。”(完)

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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