利外长呼吁卡扎菲支持者停止对抗

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透伦敦8月24日电---卡扎菲政府外长欧拜迪(Abdelati Obeidi)周三称，利比亚内战差不多结束了，他呼吁卡扎菲支持者停止对抗。
他在的黎波里接受英国第四频道电话采访时，作出此番表态。
他说：“如果我是负责人，我就会让他们(卡扎菲支持者)放下武器。”
当被问及他是否知道卡扎菲下落时，他予以否认。
欧拜迪称，目前未与卡扎菲政府其他许多部长级官员保持联系，但并不担心自身安全。他未透露是否辞去了政府职务。
他说：“他们(反抗军)清楚我是什麽样的人，他们了解我。我相信他们不会伤害我和家人。相反，等到事态平静下来後，我们可以对话。”
欧拜迪表示，通过谈判结束利比亚内战的可能性已经很低了。他说：“我现在担心的是法律、秩序以及稳定。我希望这些人(反抗武装)都是利比亚人，没有外国人，没有占领者。我希望利比亚人民努力修复伤害、克服眼下的危机、开始担起自身责任。他们是对这个国家负有责任的人。”(完)
编译：朱淑珍 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。