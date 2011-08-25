比亚迪抢攻欧美电动巴士市场

路透台北8月25日电---台湾经济日报周四表示,中国大陆最大代工集团比亚迪(1211.HK)近期频频派出高层访台,积极在台寻找电动巴士合作厂商,企图结合台厂携手抢攻欧美电动车市场.

经济日报指出,近期中国大陆车辆业来台投资增温,初步浮上台面的陆厂,以整车、大卡车及电动巴士动力系统等三类为主,除了上海瑞华集团拟与台湾的小马租车、馨盛汽车合作,共同发展电动巴士动力系统外,曾被鸿海(2317.TW)集团董事长郭台铭视为死对头的比亚迪,近来动作也相当高调.

报导称,比亚迪目前已接触的台湾厂商有两家,目前双方还在洽谈技术合作中,暂时没有定论.同时,比亚迪也不排除在台设置整车厂的可能性.

经济据日报报导中指出,比亚迪看好台厂在巴士的制造能力,且具有设计能量,包括巴士的电视、倒车影像、导航等领域,改装技术都相当优异,希望在台湾寻找适合的电动巴士整车合作对象,近几个月来,频频由副总级以上高层来台,接触供应链相关厂商.

由于新能源汽车已是比亚迪的布局重点,该公司董事长王传福即曾表示,下半年将为香港提供电动大巴士,明年会出口电动车往欧美地区,市场预期,比亚迪这次来台寻找合作对象的目的,主要是为抢攻欧美市场做准备.

比亚迪日前预警第三季业绩仍欠佳,并遭投行降级.股价近日接连大挫,并创逾两年新低.

2009年金融危机严重之时,巴菲特(Warren Buffett)购入中国汽车和电池制造商比亚迪(002594.SZ)(1211.HK)近10%的股份,并造成其股价飙涨,一年内升到了十倍.尽管近期比亚迪股价下挫,但投资者认为巴菲特售股可能性仍低.(完)

--记者 高洁如; 审校 林高丽

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