（修正）反对派悬赏逾百万美元捉拿卡扎菲

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
（修正标题及内文中的“100万美元”为“逾百万美元”）
路透的黎波里8月25日电（记者 Missy Ryan/Ulf Laessing）---利比亚反对派领导人悬赏逾百万美元捉拿卡扎菲，卡扎菲此前敦促其部队在首都的黎波里各地区继续战斗。
反抗军攻占卡扎菲官邸、摧毁其长达42年统治的象征一天后，效忠卡扎菲的少数人仍负隅顽抗，反抗军目前在追捕卡扎菲及其儿子们。有报导称，反抗军在沙漠深处及卡扎菲家乡周边进行战斗。
在的黎波里，火箭炮和枪声持续，两百万市民闭门不出，周三午夜前，市中心传出炮火声。多数人感到焦虑，希望战争尽快结束，因为食物、供水和药物日渐短缺。
利比亚国家过渡委员会负责人贾利勒（Mustafa Abdel Jalil）称：“卡扎菲部队及其同盟不会停止抵抗，除非卡扎菲被抓住或被杀。”他并称，卡扎菲的追随者杀死卡扎菲将获赦免，并悬赏100多万美元捉拿卡扎菲。
贾利勒在反抗军位于东部的据点班加西称：“只有卡扎菲被抓住，无论死活，一切才会结束。”
他说，在此之前，卡扎菲不会轻易放弃，仍可能制造“灾难性事件”。在夜间通过卫星播放的质量不高的音频中，69岁的卡扎菲号召利比亚各部落“消灭叛徒、反叛者和老鼠”。
卡扎菲下落不明，但其反对者猜测，他仍在的黎波里或周边。卡扎菲称，撤离阿齐齐亚军营是“战略性”撤退，反抗军于周二攻占了该军营。（完）
编译：黎黎 发稿：程芳
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
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