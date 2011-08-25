美国称中国将在2020年前建立现代化军队

路透华盛顿8月24日电（记者 Phil Stewart/Paul Eckert）---美国五角大楼周三称，中国到2020年看似将构建一支现代化军队，其军力的飞速发展或破坏亚太地区稳定。

受中国经济飞速发展推动，中国过去十年的军事力量增长已超过美国多数预期。中国航母项目、网络战争能力和反卫星导弹已让邻国和美国警觉。

美国国会议员等一些中国观察者不无担忧地表示，中国国防开支上升，而美国却计划削减国防预算。

美国众议员麦克基恩（Howard McKeon）称：“中国显然认为，全球金融危机能令其受益。”他还指出，美国控制军事开支，不能以牺牲美国在太平洋军事存在为代价。

美国国防部在提交给国会的中国军力年度报告中指出了对中国军力增长的主要担忧，包括中国大陆对台军事优势不断扩大。报告还提到了2010年发生的多起网络攻击，其中包括美国政府电脑遭袭事件。这些袭击看似来自中国。

美国国防部副助理部长薛迈龙（Michael Schiffer）称：”我们对看到的一些（网络攻击）事件有些担忧。我们希望能与中国合作解决这一问题。“

报告以中国发展反舰弹道导弹、继续打造航母计划和研发新型隐形战机歼-20为例，称2010年中国军事现代化成果明显。

五角大楼报告称，歼-20在2018年前无法实现“有效作战能力”。

报告称，“尽管在一些关键领域仍存在差距，大量硬件过时，缺乏作战经验，但中国人民解放军正稳步缩小与现代武装力量的技术差距。”

记者暂未联系到中国驻美使馆官员对此发表评论。

薛迈龙称，中国军力增长或破坏亚太地区稳定。他呼吁人民解放军更透明，进行更多双边军事对话。

五角大楼称，尽管中国军力大大增强，预计中国在2020年前尚无法在远离中国以外地区的高强度战事中派出和维持大量军队。

薛迈龙称，认为中国在努力建造自制航母。消息人士对路透表示，中国正在建造两艘航母。

报告称，如果中国今年开始建造航母计划，中国自建的航母至少要到2015年才可能完成。（完）

编译：黎黎 发稿：程芳

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