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冯涛股市实时分析 | 2011年 8月 25日 星期四 12:06 BJT

25日午间分析：沪指早盘放量反弹

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

受外围市场持续转暖的提振，今日A股市场早盘在权重股的集体拉升的带动下，大幅震荡反弹，沪综指再度逼近2600点关口，盘中多数个股上涨，金融股成为领涨主力军，同时两市成交量较前期也明显放大，午盘沪综指报收于2584.86点，上涨1.72%。

从盘面观察，前期持续低迷的大盘蓝筹股近日有发力上扬之势，尤其是处于估值底部区域的银行股转强的迹象明显。不过，目前正值权重股中报披露期间，业绩风险将在一定程度上限制权重股的持续性，同时调控政策松动概率较小，这使得银行、地产等权重人气板块继续承压。

对于大盘後市走势，今日股指放量反弹，技术图形上有望呈现双底态势，不过能否形成，还有待确认，重点关注双底颈线2635点的压力。（完）

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