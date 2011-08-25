25日午间分析：沪指早盘放量反弹

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
受外围市场持续转暖的提振，今日A股市场早盘在权重股的集体拉升的带动下，大幅震荡反弹，沪综指再度逼近2600点关口，盘中多数个股上涨，金融股成为领涨主力军，同时两市成交量较前期也明显放大，午盘沪综指报收于2584.86点，上涨1.72%。
从盘面观察，前期持续低迷的大盘蓝筹股近日有发力上扬之势，尤其是处于估值底部区域的银行股转强的迹象明显。不过，目前正值权重股中报披露期间，业绩风险将在一定程度上限制权重股的持续性，同时调控政策松动概率较小，这使得银行、地产等权重人气板块继续承压。
对于大盘後市走势，今日股指放量反弹，技术图形上有望呈现双底态势，不过能否形成，还有待确认，重点关注双底颈线2635点的压力。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。