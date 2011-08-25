25日午间分析：沪指早盘放量反弹

受外围市场持续转暖的提振，今日A股市场早盘在权重股的集体拉升的带动下，大幅震荡反弹，沪综指再度逼近2600点关口，盘中多数个股上涨，金融股成为领涨主力军，同时两市成交量较前期也明显放大，午盘沪综指报收于2584.86点，上涨1.72%。

从盘面观察，前期持续低迷的大盘蓝筹股近日有发力上扬之势，尤其是处于估值底部区域的银行股转强的迹象明显。不过，目前正值权重股中报披露期间，业绩风险将在一定程度上限制权重股的持续性，同时调控政策松动概率较小，这使得银行、地产等权重人气板块继续承压。