美联储考虑进一步放宽政策时将权衡哪些问题？

路透芝加哥8月24日电---美国联邦储备委员会(FED)本月稍早时,曾经承诺近零利率政策将至少再维持两年,以此来支撑经济.那麽联储是否认为适合采取更多措施,拯救美国经济于水火中呢?

这就是投资者等待美联储主席伯南克周五在怀俄明州杰克森霍尔讲话时,萦绕在他们脑海里的问题.去年也是在杰克森霍尔伯南克代表美联储释放出首个信号,称将实施以提振经济为目标的新公债购买计划.

美联储早在2008年12月就把短期利率调至近零水平.而截至2011年6月,当美联储第二轮公债买入计划结束时,其已总共向经济体注入了2.3万亿美元.

尽管如此,今年上半年美国经济仍明显放缓.近期制造业调查结果也显示本季快速复苏的希望不大.鉴于通胀率远远高于去年水平,官员表示今年进一步放宽政策的门槛较高.而事实上当美联储8月9日作出近零利率政策至少延长两年的决定时,有三名委员表示反对.

但是官员们坚持,若情况需要,美联储仍有备用工具.

**美联储可能采取什麽行动?**

美联储有可能重新考虑新一轮大规模资产购买计划,这似乎是其最有力的传统工具.大部分分析师认为此举有些激进,只有在形势急剧恶化之时才可能动用.

另一种方法则是谨慎补充资产负债表,注重较长期公债,从而打压较长期利率进一步下跌,这种做法的可能性较高且规模较小.

美联储也可能会通过承诺长期维持资产负债表的庞大规模,来增强坚持宽松货币政策的立场.这类似于美联储本月稍早时对短期利率所作的承诺.

其它可能性较低的选择包括设定明确的通胀或物价水平目标,来增强外界信心,使其相信美联储不会令通胀失控;下调支付给银行超额储备的利率,迫使他们将资金借出以获得较高回报.

**若要平衡资产组合,美联储可能如何作为?**

利用到期抵押支持债券及美国公债的收益来购买较长期债券.道明证券(TD Securities)一份分析显示,如果这麽做,则在未来15个月内可能买进高达5,000亿美元的较长期资产,几乎等于美联储第二轮购债计划的规模.

出售短期债券,来为购买长期债券融资.与单纯替代到期债券相比,这种方法可以让美联储更加迅速地重新平衡其资产组合,同时还能维持资产负债表的稳定.

购买长期债券,中和因挤出银行储备金而造成的过多流动性.这样做能使银行充沛的储备金受到控制,从而降低通胀忧虑.

**美联储希望通过资产再平衡达到什麽目标?**

* 鼓励风险意愿:买入较长期限债券能压低长期债券的利率,促使投资者买入股票等风险资产.

* 降低利率: 通过增加资产组合中较长期债券的比重,联储将进一步压低长期利率,从而鼓励贷款,并且希望能够鼓励消费、投资和招聘.

**是什麽阻止美联储不能动作更大些?**

* 通胀担忧: 在联储实施总额6,000亿美元的资产购买计划(即第二轮量化宽松,QE2)之後,全球商品和能源价格飞涨.FED因此被指责刺激通胀,尽管联储主席伯南克和其他经济学家辩称,全球需求增长是价格上涨的主要原因.

即便如此,美国通胀率仍然接近联储乐见的接近但不高于2%水平,取决于不同的标准.当联储推出QE2时,通胀率接近纪录低位.

伯南克曾表示,美国通胀上升是限制联储放宽货币政策的一个因素.

* 政治压力: 联储因为QE2在国内外受到口诛笔伐,国会议员因该计划导致的通胀上涨风险而责难联储,并建议把其职责缩窄至仅负责稳定价格,而不负责经济增长.

尽管美联储多年来已构筑起政治独立的声誉,但在国会山进一步激起反美联储情绪的风险,可能让决策者暂时收手.共和党总统候选人、德州州长佩里(Rick Perry)在本月稍早指出,他认为美联储购买更多债券是"背叛行为".

* 效果质疑:尽管美联储经济学家开展的一项研究称,大规模资产购买计划促使10年期公债利率下滑0.3-1个百分点,但该计划的效果仍是激烈辩论的靶心.

反对者指出美国经济依然在挣扎,今年上半年的年化增长率不足1%,表明量化宽松政策的效果有限.支持者则还击称,倘若未实施购债行动,情势恐会更糟.

* 政策疲劳:在美联储购买近1.4万亿美元的抵押贷款相关债券和9,000亿美元公债後,很多人怀疑,追加债券购买规模的效用是否会递减.

此外,一些美联储官员认为,尽管美国经济复苏步履蹒跚,但仍处于正轨,美联储的下一举措应是紧缩,而不是进一步放宽.

* 退市难题:批评者担忧,当经济复苏开始获得动能,美联储在缩小当前2.9万亿美元的资产负债表方面会有困难,更不要说应付更庞大规模的资产负债表.若不能及时逆转宽松货币政策,将引燃通胀并将经济推入一场新的危机.

美联储官员指出,即便资产负债表的规模膨胀,他们仍有收紧货币政策的工具.然而如此大规模地逆转量化宽松,是他们以前从未操作过的.(完)

--编译 洪曦/梁睿雪/李春喜/肖群英;审校 艾茂林/张涛

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