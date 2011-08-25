新华社：五角大楼有关中国军力报告纯属“无稽之谈”

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透北京8月25日电---新华社周四发表英文社评，谴责五角大楼一份关于中国军事力量评估报告，称报告对中国武器现代化进程的描述属杞人忧天的“无稽之谈”。
美国五角大楼周三发布一年一度的中国军事力量评估报告，指出中国似乎正一步步接近2020年前建成现代化军队的目标，这可能会危及亚太地区稳定。
中国政府尚未对报告作出正式回应，但新华社率先发难。“相关指控纯属建立在无端猜测与胡乱推理之上的无稽之谈。”
“中国坚守防御性军事政策，随着经济影响力的上升、经济与战略利益在全球的扩展，中国有权建设有能力的军队。”
此前，美国副总统拜登刚刚结束访华，访问期间中美双方承诺友好合作。该份报告至少可能短暂影响拜登访华奠定的乐观基调。（完）
编译:张敏 发稿: 王燕焜
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。