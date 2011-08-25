沪综指受金融地产股激励收升2.9%

人民币收跌 1月中国贸易数据部分对冲美元走强影响
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透北京8月25日电---中国股市沪综指周四受金融地产股等激励放量大涨近3%,其他板块亦全面上扬.分析人士认为,在全球经济不振,且中国物价或见顶回落态势下,宏调政策定向放松预期升温.同时,亦有市场传言称RQFII或将很快出台,从而利好券商股及大市.
沪综指收报2,615.261点,涨74.170点或2.92%,上证180金融指数大涨4.56%.沪市A股成交额今日显着放大,较上日增加逾四成,并再度站上1,000亿元人民币.
华融证券策略分析师范贵龙表示,中国CPI涨幅见顶有望,且现在外部环境不确定性因素存在,在此背景下,国内加息料更加审慎.
在全球经济可能二次衰退的忧虑情绪加剧,中国物价见顶回落态势隐现之际,官方媒体中国证券报周四刊登社评指出,当前中国宏观调控的基调不会有大的改变,但一些经济领域将迎来政策适当宽松的"时间窗口".
他并认为,技术上看,预计短线股指将在2,550-2,650点区间震荡.
华西证券分析师曹雪峰称,今日市场有传言称人民币境外合格机构投资者方式(RQFII)或月内出台,对大市及券商股构成利好,预计短线大盘或可延续反弹.不过,下周走势仍要看美联储的Jackson Hole会议後会否出台第三轮量化宽松措施(QE3)政策.
中国政府本月稍早宣布,将扩大跨境贸易人民币结算试点至全国范围.今日有港媒报导称,国务院副总理李克强上周访港已落实RQFII,首批额度200亿元,且RQFII的管理办法有机会于一个月内出台.
方正证券涨停报收至6.26元;昨日公布中期业绩同比增长28%的中国银行(601988.SS)亦大涨2.37%,收报3.02元.
美国股市周三连续第二日收涨,市场走势震荡,投资者买入遭重创的金融股,撤出诸如黄金等较安全资产.[.NCN]为期三天的美联储(FED)Jackson Hole会议今日开幕.
沪深300指数9月合约尾盘报2,910.4点,涨3.72%,成交量为258,099手.(完)
--发稿 尹嫄婷/康熙泽; 审校 曾祥进
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)
路透北京2月10日 - 中国股市沪综指周五连三日收升，续创两个月新高。分析师表示，今日大盘延续近日涨势，沪综指盘中一度攻击3,200点的整数关口。但个股跌多涨少，赚钱效应并不明显，预计短期大盘有回调可能，但回调幅度相对有限，后市大盘继续震荡盘升的概率较大。