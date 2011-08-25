25日盘後分析：否极泰来或昙花一现？

经过连续多日的缩量弱势调整後，今日A股市场终于迎来了久违的放量强劲反弹。由于投资者对明日美国推出新的刺激政策预期较高，导致近期欧美股市持续转暖，受此提振，A股市场也一改近期颓势，在煤炭、金融等权重股的集体拉升带动下，沪综指成功跃上2600点关口以及10日均线之上，盘中个股再现普涨格局，尾盘沪综指最终报收于2615.26点，大涨2.92%。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

经过连续多日的缩量弱势调整後，今日A股市场终于迎来了久违的放量强劲反弹。由于投资者对明日美国推出新的刺激政策预期较高，导致近期欧美股市持续转暖，受此提振，A股市场也一改近期颓势，在煤炭、金融等权重股的集体拉升带动下，沪综指成功跃上2600点关口以及10日均线之上，盘中个股再现普涨格局，尾盘沪综指最终报收于2615.26点，大涨2.92%。

今日权重股突然发力，带领股指收出一根放量中阳线，显示市场重燃做多热情，不过目前A股仍面临诸多不确定性因素，可谓逆水行舟不进则退，今日的逆势上扬能否抵消掉近期不断涌现的负面影响，股指未来突破方向又会如何呢？

首先，从政策面看，在国内通胀高压以及经济增速放缓的背景下，管理层宏观调控面临严峻的考验，同时随着欧美债务危机的爆发，外部环境急剧恶劣，在内忧外困的窘境下，市场普遍预期未来宏观调控政策有所改善。

在全球经济可能二次衰退的忧虑情绪加剧，中国物价见顶回落态势隐现之际，官方媒体中国证券报周四刊登社评指出，当前中国宏观调控的基调不会有大的改变，但一些经济领域将迎来政策适当宽松的“时间窗口”。

社评认为，由于经济环境的变化，目前来看，宏观调控已经从去年底以来的防止物价过快上涨甚至经济局部过热，转变为既要把物价涨幅降下来、又不使经济发生大的波动。

市场需要明确的政策方向，随着外围市场对A股的影响力趋弱，A股未来走势将更加依赖于政策，定向宽松的提出给投资者带来良好的预期，但是显然给市场的刺激并不直接。因此，在成交低迷、资金面趋紧等不利因素的包围下，市场不具备向上突破的自身力量。

其次，资金层面，短期压力较大。从历次阶段性反弹看，一个最为积极也是最主要的因素就是成交金额的放大，本周前三个交易日两市始终保持地量水平，虽然今日大盘放量明显，但是其持续性有待观察。

从近期盘面可以看出，虽然盘中不乏结构性行情，但是都是场内资金进行体内循环，新增资金入场对于市场而言，应该是一个最直接、最重大的利好，但是今日看A股市场却没有表现出与指数涨幅相匹配的新增资金规模。

最後，业绩方面。虽然今日权重股集体拉升，但是未来一个星期，权重股中报将密集发布，若出现盈利、增速双双下滑的话，以其在市场中权重势必对整体市场造成负面影响。

从已披露的上市公司中报数据看，相比去年同期并不乐观。整体A股（已经披露中报的）截至8月24日的平均净资产收益率为4.4365%，而2010年上市公司中报的平均净资产收益率约为5.56%；另外，中小板和创业板的上市公司的收益增长环比也出现了一定程度的下滑。

综合以上因素，笔者认为，目前不论是从股指还是从个股而言，都还有一点空间和机会，不过整体看，A股市场持续上攻动力不足，无论是资金面还是技术层面，股指都面临较大的压力，後市应继续保持高度警惕，稳健的投资者可采取观望态度，等待趋势进一步明朗，而对于一些不愿放弃任何机会的投资者，目前也不要盲目追涨。（完）

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。