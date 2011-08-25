瑞银下调今明两年中国经济增长预估

人民币收跌 1月中国贸易数据部分对冲美元走强影响
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透新加坡8月25日电---瑞银集团周四下调2011和2012年中国经济增长预估,因发达经济体增长前景大幅恶化可能拖累中国出口增长.
瑞银预期2011年中国国内生产总值(GDP)增幅为9%,此前预估值为9.3%;预期2012年GDP增幅为8.3%,此前的预估值为9%.
"出口增长可能从2011年第四季开始大幅下降,料影响制造业投资和消费."瑞银在给客户的报告中写道.(完)
--编译 李富强;审校 张涛
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)
路透北京2月10日 - 中国股市沪综指周五连三日收升，续创两个月新高。分析师表示，今日大盘延续近日涨势，沪综指盘中一度攻击3,200点的整数关口。但个股跌多涨少，赚钱效应并不明显，预计短期大盘有回调可能，但回调幅度相对有限，后市大盘继续震荡盘升的概率较大。