《阳歌专栏》苹果低端iPhone可能抢占中国手机制造商的市场

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见（www.youngchinabizblog.com），微博请见（weibo.com/youngchinabiz）。
**苹果推低端iPhone 冲击中兴和联想**
当人们热议乔布斯辞去苹果(AAPL.O)首席执行官（CEO）职务时，我关注的新闻是，苹果或即将打入低端智能手机市场。苹果从不讨论其未来计划，但两名消息人士透露，苹果正在研发低端版iPhone 4，将与谷歌(GOOG.O)Android操作系统手机占据的一部分市场进行正面交锋。
尽管这还只是传闻，但如果消息属实，这一研发不仅让谷歌和Android业者头痛，也会让中国智能手机制造商苦不堪言。後者依赖免费的Android操作系统，研发低成本机型，这些低端机型不仅受到中国等发展中国家青睐，在美国和西欧等发达市场，也受到节俭消费者的欢迎。
苹果此举或让中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)最“受伤”。中兴将公司未来押宝在利用低端Android智能手机掠夺全球市场的战略上。其它容易受创的公司包括联想(0992.HK)和华为。联想启动仅一年的智能手机项目已取得不俗成效，华为则因电信设备业务增长放缓，同样试图推智能手机业务提振业绩。苹果推低端版iPhone也会对TCL通讯2618.HK发展造成影响，TCL通讯六年前收购阿尔卡特-朗讯ALUA.PA亏损的手机资产後一度严重受创，但去年该部门业绩强势反弹。
我认识报导苹果可能推低端版iPhone手机消息的两位路透记者，他们的消息都很可靠，所以我很有理由相信，该款手机上市只是时间问题。如果苹果发布低端版iPhone 4，我预计将让中国智能手机商极为头痛。
一句话：苹果推出低端版iPhone，或进一步巩固其全球智能手机市场主导地位，代价则是中兴通讯、联想和华为等中国手机制造商受到冲击。
***赫兹新项目为比亚迪“加油”***
数月来比亚迪(1211.HK)宣布的电动车协议大多平淡无奇，但日前一次联合看起来终于像是走到了正确的方向上，朝着推动比亚迪替代能源汽车目标努力。不过很有意思但也很恰当的是，比亚迪对于此次合作意外地安静，大多数发言都出自美国租车公司赫兹国际(HTZ.N)。
赫兹联合通用电气（GE）(GE.N)在华推广电动车，且将优先采购中国国产电动汽车，最先选定车型是比亚迪E6，初期先在上海、北京和深圳三地试点推广。GE将帮助建成第一批共770个充电站。这正是比亚迪需要推出更多的“公私联姻”模式。迄今为止比亚迪的联合对象多属地方政府，并未把多少电动汽车推到消费者手中。
此次合作中，当地政府的支持当然毋庸置疑，而赫兹与GE的参与，相当于两个强大的私营部门角色加入其中，从而保证相关决定基于经济基础而非政治基础。该项目如被证明很受欢迎，具备在全国推广的潜力，将带来规模效应，而向全国推广，操作上只有私营力量才能运作。我认为，如果方案可行，赫兹与GE可能会逐步将其他厂商，如上汽集团600104.S的电动车引入项目中，并面向全国推广该项目。
一句话：比亚迪与赫兹、GE的新项目是比亚迪迄今最明智的“联姻”，有助于其苦苦挣扎的电动汽车业务，并为未来发展提供一个样板。（完）
编译：黎黎/张敏 发稿：王燕焜
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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