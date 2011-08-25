默克尔获评全球最具权力女性

路透纽约8月24日电---德国总理默克尔在《福布斯》杂志“全球权力女性排行榜”上荣登榜首。上榜人物主要来自政界、商界、娱乐媒体界。

美国国务卿希拉里排名第二，巴西总统迪尔玛・罗塞夫排名第三。

《福布斯女性》杂志总裁兼发行人莫伊拉・福布斯(Moira Forbes)发表声明称：“无论是领导一个国家，还是确立当今时代重大议题，我们的名单反映了当今女性走向权力颠峰的多样、活力之路。”

在《福布斯》本周三公布的全球百位女性权力榜上，其中包括8名国家首脑和29名CEO。上榜者平均年龄54岁，控制资产总计30万亿美元。其中22人单身。

《福布斯》写道：“通过对各界各层的影响力，这些女性凭借人际网络、团队打造能力、国家领导能力、事业推动能力与个人品牌，走向了权力颠峰。”

榜单第四位和第五位分别为百事可乐首席执行官英德拉・努伊（Indra Nooyi）与Facebook首席运营官桑德柏格（Sheryl Sandberg）。

《福布斯》杂志称，这些女性不仅只靠权势和金钱上榜，也凭借其社交网络带来的影响范围和影响力。

查看完整榜单排名，请点击此处（www.forbes.com/power-women）。（完）

编译：张敏 发稿： 王燕焜

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