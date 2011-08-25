卡扎菲将试图出售利比亚黄金--前央行行长

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透米兰8月25日电---卡扎菲政府前央行行长Farhat Bengdara称，卡扎菲会试图出售利比亚部分黄金储备，以换得人身保护，并煽动部落争斗。
Bengdara告诉意大利《晚邮报》（Corriere della Sera）称，卡扎菲一名盟友“不久前”向他的好友提议出售25吨黄金。Bengdara目前已投向利比亚反抗派。
Bengdara在周四公布的采访中透露：“好友把此事告诉我了，我建议他拒绝，我的这位朋友因此立即拒绝了这一交易。但（该事件传达的）信息非常明确。”
他表示的黎波里约有价值100亿美元的黄金储备，卡扎菲可能已带走了一部分。
Bengdara表示，他认为卡扎菲已逃离的黎波里，可能前往阿尔及利亚边境。“现在他正想要掏钱贿赂一些部落与一些武装分子，以换得人身保护，并制造更多混乱。”（完）
编译：张敏 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。