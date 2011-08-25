用人民币升值抑制通胀很危险--商务部前副部长

路透北京8月25日电---中国商务部前副部长魏建国周四表示,前期为应对物价过块上涨的紧缩政策对出口企业造成很大影响,如果政策不调,中国下半年的出口不容乐观.

他在中国国际经济交流中心举办的论坛上称,用人民币升值的办法来防范物价过快上涨是一种很危险的事情.从外部和内部的因素来看,如果政策不加微调或者方向没有有所改变的情况下,中国出口形势会非常不乐观.

"当前全球经济下行的风险正在增大,自然会抑制需求,但更大的风险在于中国自己."魏建国称,中国前期为应对物价过快上涨的紧缩政策对出口企业造成很大影响,广东沿海小企业资金非常困难,有的已经出现资金断裂.

此外,对于央行二季度货币政策执行报告中把数量型的工具往後移,而把价格型的工具往前移.

"我个人认为这可能是货币政策要微调的姿态,往前移的是汇率,用人民币升值的办法来防范物价过快上涨,我认为是一种很危险的事情.本来我们出口企业利润就不高,如果人民币大幅升值,对出口企业的影响非常大."魏建国称.

中国7月贸易顺差意外扩至30个月高点,为314.8亿美元,高于路透调查中值的275亿美元.7月出口同比增长20.4%,进口同比增22.9%,均高于调查中值.

自2005年人民币汇率形成机制改革启动至今年6月末,人民币对美元汇率累计升值27.89%.国际清算银行(BIS)最新公布数据显示,2011年7月人民币实际有效汇率指数为117.86,环比上涨0.53%,扭转上个月环比下跌的态势,但其年内贬值幅度仍达到1.73%.(完)